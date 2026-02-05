Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat de Gândul despre plata impozitelor de către veteranii de război. Miruță a precizat că Guvernul nu a anulat niciun beneficiu, ci a lăsat la latitudinea autorităților locale decizia de a-l acorda sau nu.

Ministrul a spus că Guvernul poate menține acest cadru legal, însă decizia finală aparține autorităților locale.

„Din punctul meu de vedere e o diferență majoră între cei care au fost 7 ani pe front și cei care au fost 120 de zile. E un aspect care trebuie să se regăsească în beneficii diferite. Guvernul nu a anulat, ci a dat posibilitatea să mai dea acest beneficiu sau nu. Sunt consilii locale care încă dau acest beneficiu. Raportarea oamenilor trebuie să fie la cei care au posibilitatea să o facă sau să nu o facă. Guvernul nu te-a obligat, doar ți-a dat posibilitatea să dai sau să nu dai. E dreptul tău de a alege. Guvernul poate să permită în continuare acest drept, daca autoritătile publice locale nu vor, e o chestiune de politică locală.”

