Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 15:52, Actualitate

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că un ansamblu imobiliar construit la Craiova fără respectarea regulilor face ineficient radarul militar de la Cârcea. Este vorba despre complexul Satina Park, unde blocurile au ajuns la nouă etaje, peste nivelul permis. 

Potrivit ministrului, ansamblul nu respectă nici distanța legală față de depozitele de muniție din zonă. Din acest motiv, radarul de la Cârcea nu mai poate fi folosit în condiții normale.

„MApN a avizat negativ și 3 săptămâni mai târziu a revenit aceeași cerere și de data asta a fost avizată facvorabil. Structura de cadre e deja construită. Nu e respectată distanța și nu e respectat nivelul de înălțime și nu mai poate fi folosit radarul de la Cârcea. E o analiză începând de aseară pentru a vedea care e cea mai rapidă formă juridică. Analizăm toate variantele pentru a se ajunge cât mai rapid la starea inițială. Probabil că vom merge în instanță”, a declarat ministrul.

În același timp, Miruță a anunțat că au fost dispuse controale la toate unitățile militare din țară, pentru a verifica modul în care s-au acordat avize de construcție în apropierea obliectivelor militare.

„Au fost declanșate verificări la toate unitățile militare pentru a vedea modul în care s-au dat avize pentru construcții în apropierea unor unități militare”, a menționat ministrul Apărării.

