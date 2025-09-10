Emanuel, polițistul din IAȘI care a învățat limbajul mimico-gestual și este sprijin pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire

Uniforma de polițist nu ascunde doar autoritate, ci și povești de viață care pot fi predate ca adevărate lecții despre empatie și dedicare. La Iași, un agent al Poliției Transporturi a devenit un sprijin real pentru călătorii cu deficiențe de auz sau vorbire, reușind să vină în sprijinul lor atunci când comunicarea pare imposibilă.

Este vorba despre Emanuel, agent-șef la Secția Regională Transporturi Iași, scrie Ziarul de Iași.

Interpret autorizat în limbajul mimico-gestual

Din 2016, el este interpret autorizat în limbajul mimico-gestual. În gări și trenuri, acolo unde situațiile neprevăzute sunt la ordinea zilei, prezența unui polițist care poate „vorbi” prin semne schimbă complet modul în care persoanele cu deficiențe de auz interacționează cu autoritățile. Emanuel nu doar că oferă explicații și este un ajutor real, dar face posibil ca regulile și măsurile de siguranță să fie înțelese de toți, fără excepție.

Sprijinul său depășește cadrul strict al serviciului. Întâlnindu-l, călătorii cu nevoi speciale au încredere că nu sunt marginalizați și că drepturile lor sunt respectate.

