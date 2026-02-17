Kremlinul amenință că va trimite nave militare să însoțească „flota-fantomă” a Rusiei dacă Occidentul continuă să fie agresiv pe mare

Nikolai Patrușev, consilierul lui Vladimir Putin și președinte al Consiliului Maritim al Rusiei, a avertizat marți că Moscova ar putea lua măsuri împotriva transporturilor maritime europene pe fondul represaliilor asupra navelor din „flota fantomă a Rusiei”. În acest sens, Moscova ar putea desfășura marina militară pentru a împiedica țările europene să-i confiște navele.

„Dacă nu le dăm o lovitură serioasă, britanicii, francezii și chiar țările baltice vor deveni în curând atât de arogante încât vor încerca să blocheze accesul țării noastre la mări, cel puțin în bazinul Atlanticului”, a declarat Nikolai Patrușev pentru publicația rusă Argumentî i Faktî.

Patrușev susține că cea mai bună garanție pentru siguranța transporturilor maritime rusești este propria marină. „Forțe semnificative capabile să descurajeze pirații occidentali trebuie desfășurate permanent în zone maritime cheie, inclusiv în regiuni îndepărtate de Rusia”, a declarat acesta.

UE are o listă cu aproximativ 600 de nave din „flota fantomă” a Rusiei

Declarațiile consilierului lui Putin vin pe fondul presiunii crescânde din partea Occidentului asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, o rețea de petroliere vechi, deținute în mod controversat, pe care Moscova le folosește pentru a se sustrage sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană sau SUA. Până în prezent, UE a prezentat o listă cu 598 de nave cărora li se interzice accesul în porturile europene, în timp ce Washingtonul menține o listă de 183 de nave sancționate.

Aceste nave operează folosind documente contrafăcute, navighează sub pavilioane false și dezactivează sistemele automate de identificare pentru a dispărea de pe radar în marea liberă. Strategia este utilizată și de alți aliați ai Moscovei. Contraamiralul David Barata de la Garda de Coastă a SUA a depus mărturie în fața Congresului că există între 600 și 800 de nave ale „flotei fantomă” care operează în întreaga lume, având legături cu Iranul, Venezuela, China și Rusia.

Franța și SUA au pornit o vânătoare de nave din „flota fantomă”

Pe lângă operațiunile pornite de SUA împotriva navelor din „flota fantomă”, Franța a intensificat și ea activitatea pe acest front. Marina franceză a interceptat recent în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține flotei fantomă a Rusiei. Marți, acest petrolier a fost eliberat de francezi după ce a fost obligat să plătească o amendă de câteva milioane de euro.

