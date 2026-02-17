Prima pagină » Justiție » Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”

Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
17 feb. 2026, 17:43, Justiție
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță:

Magistrații din cadrul Tribunalului București au dispus ridicarea controlului judiciar, în cazul edilului sectorului 3, Robert Negoiță. Instanța a concluzionat că primarul „nu are antecedente penale”, astfel măsura controlului judiciar nu este justificată.

„Inculpatul nu are antecedente penale, nu a manifestat un comportament care să denote o periculozitate socială, neexistând un risc de a reitera comportamentul presupus infracţional de către acesta.

De asemenea, nu există nicio probă care să conducă la concluzia că există riscul ca inculpatul … să se sustragă de la judecată, nici măcar indicii care să genereze o suspiciune că inculpatul ar putea acţiona în acest sens.

Inculpatul are vârsta de … ani, este bine integrat în societate, bucurându-se de sprijnul moral al cetăţenilor Sectorului 3, are un domiciliu stabil în România, fiind tatăl a cinci copii.

Faptele pentru care inculpatul este cercetat în prezenta cauză nu pot justifica dispunerea unei măsuri preventive în al cărei conținut să intre și obligația de a nu exercita funcţia de primar al Sectorului 3 Bucureşti, în exercitarea căreia ar fi săvârşit faptele. O asemenea măsură în acest stadiu al activității investigative ar avea un caracter excesiv, neputând justifica buna desfășurare a procesului penal, sngura finalitate fiind cea de ordin sancționator”, se arată în decizia instanței.

FOTO: Gândul

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror
16:51
Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror
CONTROVERSĂ Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală”
16:43
Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală”
CONTROVERSĂ Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
10:06, 16 Feb 2026
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
EXCLUSIV Scade sub 14 ani vârsta minorilor pentru a răspunde penal? Ministrul Justiției, Radu Marinescu, explică în exclusivitate pentru Gândul care sunt variantele de lucru
06:00, 13 Feb 2026
Scade sub 14 ani vârsta minorilor pentru a răspunde penal? Ministrul Justiției, Radu Marinescu, explică în exclusivitate pentru Gândul care sunt variantele de lucru
FLASH NEWS ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
19:44, 12 Feb 2026
ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
NEWS ALERT Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate
12:57, 12 Feb 2026
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetarea cancerului este inundată de studii false, avertizează o analiză alarmantă
ACTUALITATE Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
17:48
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
FLASH NEWS Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
17:19
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
NEWS ALERT Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
17:09
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
INEDIT De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
17:07
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
CONTROVERSĂ Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
17:00
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”

Cele mai noi

Trimite acest link pe