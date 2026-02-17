Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”

Magistrații din cadrul Tribunalului București au dispus ridicarea controlului judiciar, în cazul edilului sectorului 3, Robert Negoiță. Instanța a concluzionat că primarul „nu are antecedente penale”, astfel măsura controlului judiciar nu este justificată.

„Inculpatul nu are antecedente penale, nu a manifestat un comportament care să denote o periculozitate socială, neexistând un risc de a reitera comportamentul presupus infracţional de către acesta.

De asemenea, nu există nicio probă care să conducă la concluzia că există riscul ca inculpatul … să se sustragă de la judecată, nici măcar indicii care să genereze o suspiciune că inculpatul ar putea acţiona în acest sens.

Inculpatul are vârsta de … ani, este bine integrat în societate, bucurându-se de sprijnul moral al cetăţenilor Sectorului 3, are un domiciliu stabil în România, fiind tatăl a cinci copii.

Faptele pentru care inculpatul este cercetat în prezenta cauză nu pot justifica dispunerea unei măsuri preventive în al cărei conținut să intre și obligația de a nu exercita funcţia de primar al Sectorului 3 Bucureşti, în exercitarea căreia ar fi săvârşit faptele. O asemenea măsură în acest stadiu al activității investigative ar avea un caracter excesiv, neputând justifica buna desfășurare a procesului penal, sngura finalitate fiind cea de ordin sancționator”, se arată în decizia instanței.

FOTO: Gândul

