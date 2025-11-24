Scandal monstru la Cluj. Emil Boc a răbufnit la adresa USR: „Eu am șase mandate de primar, voi 10 like-uri pe Facebook”

Ultima ședință de Consiliu Local a degenerat într-o dispută dură între primarul Emil Boc și consilierii USR, pe tema metroului. Liberalii acuză blocaje politice, USR cere transparență, iar sala a asistat la una dintre cele mai tensionate confruntări din ultimele luni.

Totul a început după ce consilierul USR, Paul Helmer, a cerut din nou date oficiale despre procentul de execuție al metroului.

„E o informație pe care încerc să o găsesc de multă vreme, n-am reușit până acum. Am întrebat încă din aprilie, atunci mi s-a zis că e în proces de actualizare graficul de execuție și că îmi va fi comunicat în cel mai scurt timp posibil, am revenit în septembrie, am primit același răspuns, am cerut toate graficele de execuție de-a lungul vremurilor pentru proiectul metroului să văd evoluția lor și ce se schimbă, iar răspunsul a fost că sunt confidențiale”, a spus Paul Helmer, consilier local USR.

Inițial, Boc a promis un răspuns „în scris”, dar după insistențe, primarul a răbufnit.

„N-ar fi bine să lăsați ipocrizia deoparte? Voi știți foarte bine că soluția la traficul din Florești spre Cluj este rezolvarea pe termen mediu și lung a metroului? Nu a altceva. Centura metropolitană e importantă dar nu rezolvă Cluj-Florești. Ne plângem și vă plângeți pe umerii la toți cei care se plâng de trafic, dar când e vorba să susțineți un proiect major, pe care specialiștii l-au demonstrat după ce au analizat 8 variante alternative că este soluția, nu găsiți cum să băgați bețe-n roate și să blocați aceste proiecte ale Clujului,” a adăgat edilul.

Boc a acuzat consilierii USR că subminează eforturile administrației și pun în pericol finanțarea europeană.

„Faceți tot ce vă stă în putință să blocați viitorul acestui oraș și mă așteptam măcar la dumneavoastră la mai multă maturitate a înțelege cât de important este proiectul pentru mobilitatea alternativă la Cluj pentru calitatea vieții. Tot ce faceți, faceți prin orice mijloace să denaturați, să blocați, să distrugeți credibilitatea ca acest proiect poate rezolva problemele orașului, să ne îngreunați nouă șansa să facem acest proiect,” a spus acesta.

USR acuză lipsă de transparență. Boc acuză „rea-credință”

Consilierii USR au spus că au „rețineri cu privire la capacitatea administrativă” a Primăriei de a gestiona un proiect de asemenea dimensiune. Boc a luat afirmația ca pe un atac politic direct.

”Gândiți-vă la viitorul orașului, dincolo de viziunea politică îl atac eu pe primar și cu asta am obținut 10 like-uri pe internet și mamă, mergem acasă, explicați la soție cât de bun ați fost astăzi. Dar gândiți-vă pe termen lung pentru ce ați fost votați, ce vreți să rămână după voi. Vreți să rămână doar lucruri pe care le-ați blocat, doar pe care nu le faceți. Și asta e o realizare”, a mai spus Emil Boc.

Surse foto: Mediafax foto

