Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă

Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca! Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că persoanele aflate în vizorul anchetatorilor își desfășoară activitatea la nivelul biroului Direcției Tehnice.

Potrivit acelorași surse, sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de la domiciliu.

„Descinderile au început la 4 dimineața. Sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții. Ei au fost luați de acasă și duși la sediul primăriei, ca să asiste la percheziții”, au declarat surse apropiate anchetei pentru Gândul.

Știre în curs de actualizare!

