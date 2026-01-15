Emil Grădinescu, țintă falsă la CNA. Onestul comentator a fost acuzat că a promovat un produs toxic pe Netflix

Emil Grădinescu, unul dintre cei mai experimentați și onești comentatori sportivi din România, a intrat ieri în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă în trecut instituția primea reclamați la adresa omului de sport pentru că nu se sfia să spună la televizor Steaua în loc de FCSB, de această dată, el a fost acuzat că a făcut reclamă unui serialui politic „Plaha” de pe Netflix.

Momentul care l-a deranjat pe telespectator s-a petrecut în timpul partidei amicale dintre România și Republica Moldova, disputată pe 9 octombrie 2025. Comentatorul de la Prima Sport a fost reclamat la CNA pentru că i-a îndemnat pe urmăritorii meciului să se uite la serialului „Plaha”, difuzat de Netflix, pentru a înțelege mai bine situația Moldovei din ultimii 35 de ani.

O reclamație hilară

„Doar am râs și am trecut mai departe. Cel care trimisese sesizarea invoca faptul că Emil Grădinescu făcuse reclamă unui produs. De fapt, în spate erau probabil alte frustrări. Nu era nimic de dezbătut pe subiect, așa că ne-am amuzat și am trecut peste”, a declarat Mihai Toma, membru CNA, pentru golazo.ro.

Toma a mai explicat că nu se poate desemna o singură persoană care să trieze reclamațiile, pentru că ar fi dovadă de subiectivism, astfel că toate cazurile trebuie să fie discutate de toți membrii consiliului.

Minutul și scorul, cine este Plaha

Fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Vladimir Plahotniuc (Plaha) a fugit din Republica Moldova în 2019, după pierderea puterii. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din Republica Moldova au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

