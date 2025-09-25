Înconjurat de mascați și cu cartea-n mână: Fugarul Vladimir Plahotniuc se întoarce la Chișinău

Vladimir Plahotniuc va ajunge joi dimineață în Republica Moldova, fiind adus din Grecia sub escortă și va fi plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Oligarhul moldovean a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care zboară din Atena spre Chișinău, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil.

Potrivit Agora, la bord sunt și reprezentanții Interpol. În același avion a urcat avocatul său, Lucian Rogac.

Plahotniuc urmează să ajungă la 09:30 la Chișinău.

Grecia a revocat suspendarea procesului de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc

Pe 13 august, Curtea de Apel de la Atena a acceptat prima cerere de extrădare în privința lui Plahotniuc. După decizie, acesta a transmis un mesaj audio din închisoare, în care a declarat că așteaptă să fie adus în Moldova nu doar pentru a-și demonstra nevinovăția, ci și pentru a-și relua activitatea politică.

La finalul aceleași luni, instanța din Grecia a dat curs și celei de-a doua cereri de extrădare. Ulterior, Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea fostului lider PDM.

Fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019, după pierderea puterii. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din Republica Moldova au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

Foto: shutterstock

AUTORUL RECOMANDĂ: