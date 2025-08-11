ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”

În ultimii ani, medicii semnalează o creștere vizibilă a cazurilor de endometrioză, afecțiune ginecologică întâlnită până nu demult la paciente trecute de 20 de ani. Acum, boala este identificată chiar și la fete aflate la începutul adolescenței.

Prof. dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Maternității „Cuza-Vodă”, din Iași, atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător: în România, endometrioza este mult subdiagnosticată, iar vârsta la care apare devine tot mai mică, scrie Ziarul de Iași.

Importanța tehnologiei în tratarea endometriozei

„Una din 10 femei suferă de endometrioză, iar primele semne pot apărea chiar de la prima menstruație, la 12 ani. Nu este neobișnuit să diagnosticăm fete de 14 ani cu această boală”, spune medicul.

Datele statistice vin să confirme realitatea: aproape 350 de cazuri au fost diagnosticate anul trecut, dintre care jumătate au necesitat intervenții chirurgicale minim invazive.

Endometrioza este adesea confundată cu afecțiuni digestive, precum boala Crohn sau sindromul de colon iritabil. În special forma pelvină profundă se manifestă prin dureri abdominale și tulburări digestive.

„Din experiența noastră, pot trece chiar șapte ani de la apariția primelor simptome – dureri menstruale intense sau disconfort în timpul contactului sexual – până la stabilirea diagnosticului corect”, precizează prof. dr. Doroftei.

Un exemplu de succes vine de la Institutul Regional de Oncologie din Iași, unde, în urmă cu un an și jumătate, a fost realizată prima operație complexă de endometrioză cu ajutorul robotului Da Vinci. Intervenția, condusă de prof. dr. Ceana Nezhat, specialist venit din SUA, a vizat o pacientă de 28 de ani cu leziuni extinse la rect și ovare.

Rezultatul intervenției a fost o recuperare rapidă și o viață fără durerile care o însoțiseră ani întregi.

Dr. Mădălina Ciuhodaru, medic primar la Spitalul „Elena Doamna”, spune că în ultimii ani a văzut tot mai multe fete de 14–16 ani cu chisturi endometriozice. Fenomenul îngrijorează cadrele medicale din spitale.

