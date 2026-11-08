Planurile „Coaliției de Voință” de a organiza exerciții militare în ajunul întâlnirii trilaterale privind Ucraina confirmă faptul că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, relatează TASS.

„Este simbolic faptul că exercițiile militare sunt programate să înceapă chiar înainte de reluarea, la Abu Dhabi, a consultărilor dintre Rusia, SUA și Ucraina privind soluționarea conflictului. Acest lucru confirmă încă o dată că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”, a subliniat ea. „Este evident că Occidentul rămâne reticent în a ține seama de preocupările legitime ale Rusiei în materie de securitate și continuă să alimenteze spirala escaladării”, a subliniat Zkharova. „Londra și Parisul speră că, prin desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, vor reuși să-și mențină o poziție de sprijin pentru continuarea confruntării cu Rusia și vor încerca să provoace o înfrângere militară țării noastre”, a adăugat ea.

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„Dorim să reiterăm faptul că desfășurarea de contingente militare străine în Ucraina este absolut inacceptabilă, fie că este vorba de așa-numita «Coaliție de Voință», fie sub egida oricărei alte formațiuni. Aceasta ar echivala, de fapt, cu o intervenție militară și cu crearea deliberată a unor amenințări suplimentare la adresa securității Rusiei.” „În esență, acest lucru ar reprezenta un nou pas către o implicare mai mare a statelor membre europene ale NATO în conflict și către o escaladare și mai mare a acestuia”, a subliniat ea, comentând exercițiile militare planificate de „Coaliția de Voință”. „Forțele Armate Ruse consideră orice formațiuni militare din Ucraina drept ținte legitime, cu toate riscurile și consecințele pe care acest lucru le implică. Trebuie reținut faptul că responsabilitatea pentru escaladarea conflictului va reveni în întregime celor care continuă să pună la cale acțiuni militare nesăbuite împotriva Rusiei, într-o încercare zadarnică de a provoca țării noastre o «înfrângere strategică». „Aceste planuri sunt sortite eșecului, în timp ce toate scopurile și obiectivele stabilite de conducerea rusă pentru operațiunea militară specială vor fi atinse”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, potrivit TASS.

Ce exerciții militare plănuiesc europenii

Aproximativ 2.800 de militari din zece țări aliate ale Kievului urmează să participe pentru prima oară, în perioada 9-22 noiembrie, în cadrul Forței Multinaționale pentru Ucraina (MNF-U), la exercițiul ”Koalicja” (coaliția, în poloneză), în Polonia, pentru a-și testa capacitatea de a se desfășura și de a opera împreună pe teren, anunță marți, 3 noiembrie, într-un comunicat comun Londra și Parisul, relatează AFP.

Forța este condusă de către Franța și Regatul Unit. Cei 2.800 de militari provin din Belgia, Estonia, Franța, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Regatul Unit, Spania și Suedia.

Negocieri trilaterale la Abu Dhabi

După luni întregi de amânări, reprezentanți ai Moscovei și Kievului urmează să se întâlnească pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite, pentru a discuta soluționarea războiului din Ucraina.

În urmă cu câteva săptămâni, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a afirmt, într-un interviu, că Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind pacea din Ucraina care ar putea avea loc la Abu Dhabi. Ulterior, în presa internațională, au început să circule zvonuri că președintele finlandez, Alexander Stubb, ar putea reprezenta Europa în cadrul discuțiilor. Speculațiile s-au intensificat și mai mult după ce, pe 27 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gar Støre. Cancelaria președintelui Finlandei a subiniat atunci că Stubb și Støre au participat la convorbire în calitate de lideri ai țărilor lor respective și nu au vorbit în numele Europei în ansamblu.

Discuțiile din octombrie au reprezentat primul contact direct al lui Putin cu liderii europeni de rang înalt — aliați ai Kievului — după convorbirea telefonică cu liderul francez Emmanuel Macron din iulie 2025.

Vinerea trecută, pe 6 noiembrie, Kremlinul a anunțat că Europa pare să aibă dificultăți în a decide cine o va reprezenta la viitoarele negocieri privind Ucraina. Putrătorul de cuvând al lui Putin anunța, în conferința sa de presă, că europenii „nici măcar nu au reușit încă să decidă cine poate vorbi în numele lor”, ceea ce, în opinia sa, constituie un semn de „indecizie și reticență” în a stabili relații cu Rusia.