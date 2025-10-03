Anul 1996. Emil Constantinescu devine președintele României. Convenția Democratică se instalează la putere. Și nu doar ea. Printr-o schimbare totală de paradigmă, organizațiile înființate de George Soros își reconfigurează traseul. De la „lupta cu un stat care nu dorește să împartă puterea”, miliardarul începe „să susțină personal eforturile de reformă ale Guvernului.”

Rapoartele Soros despre anul în care „au cucerit” România

În raportul pe 1997 al fundațiilor Soros, se arată că după 6 ani de activitate s-a ajuns la punctul esențial, în care rețeaua capătă influență politică și acces la pârghiile puterii. Nimic n-ar fi fost posibil fără construcția unei vaste rețele ideologice în România. Practic, toate nivelurile societății și statului sunt infuzate sistematic cu doctrina neomarxistă. Deși pleda pentru un stat de drept, în realitate rețeaua Soros învingea democrația cu armele ei, prin controlul exercitat în arhitectura statului – mediul politic și domeniile strategice – justiția, educația și sănătatea.

”Poziția noastră față de guvernare trebuie să se schimbe”

”Schimbarea politică succesivă alegerilor din noiembrie 1996 în România a creat oportunitatea ca Fundația noastră să sprijine guvernul democratic emergent și rolul său în construirea unei societăți deschide – o provocare importantă care trebuie asumată. Însă, în egală măsură, această situație ne aduce dileme. Pentru prima oară de la debutul activităților noastre în 1990, poziția noastră în legătură cu guvernarea trebuie să se schimbe. Trebuie să mutăm accentul de la opoziție la parteneriat, după 6 ani de luptă constantă cu un stat care nu dorește să împartă din putere. Și, în măsura în care încăpățânarea statului român de a da drumul puterii și de a-și asuma riscuri, începând din 1990, izvorăște din profunda sa vulnerabilitate și insecuritate, multe probleme de acest gen au continuat să se manifeste după noiembrie 1996 (n.r. – când au avut loc alegerile parlamentare și prezidențiale care au marcat schimbarea regimului politic)”, se arată în acest raport.

Soros admite că joacă un rol activ în piramida puterii din România

În același raport apare dorința și necesitatea rețelei Soros de a pătrunde eficient în mediul politic.

”Fundația noastră a jucat și continuă să joace un rol activ în masiva restructurare a sistemului de putere din Romania. A fost primul donator major care să susțină nașterea și dezvoltarea societății dând putere oamenilor, grupurilor și organizațiilor create de la firul ierbii. Acum a venit momentul să clădească parteneriate cu statul pentru, ei bine, anumite scopuri bine definite, și să facă să funcționeze aceste parteneriate în pofida acestei inflexibilități și aversiuni la risc continue (n.r. – ale noii puteri de la București). În mod predictibil și în pofida unei voințe politice semnificative, această nouă relație cu guvernul s-a dovedit a fi una provocatoare. Experiența câștigată de Fundație în lucrul cu societatea civilă, începând cu 1990, s-a dovedit inaplicabilă la scară largă când vine vorba de crearea unei baze de cooperare cu noul guvern”, se mai arată în raport.

Agitprop-ul sovietic, vopsit democratic

În acest context, se scrie în continuare, dl. Soros a decis, în iunie 1997, să susțină personal eforturile de reformă ale guvernului român prin lansarea unor inițiative majore în domenii care în mod tradițional sunt în grija statului, respectiv: administrația publică, reformă legislativă și judiciară, educația și sănătatea publică.

Astfel, în august 1997 se naște Fundația pentru o Societate deschisă, ONG fondat personal de George Soros. În același timp, Fundația Soros pentru O Societate deschisă, creată în 1993, care avea în componență 35 de români, începe procesul de închidere și transfer al activelor și obligațiilor sale legale către noua entitate. În continuarea raportului de aproape 100 de pagini, sunt explicate direcțiile de acțiune în domeniile vizate: guvernare, justiție, societatea civilă, educație, cultura etc.

CITEȘTE AICI integral, în variantă originală, strategia Soros din anul 1997.

În singurul interviu acordat în România, Soros neagă orice interferență ideologică

Extrem de precaut cu aparițiile sale publice, miliardarul american de origine maghiară a acordat totuși un singur interviu în țara noastră, acum 20 de ani, jurnalistului Robert Turcescu.

Miliardarul de origine maghiară admite că a ajutat mulți români să ajungă în Occident, însă susține că bursele Soros erau menite să acopere o lipsă sistemică din perioada dictaturii comuniste.

”Ideea că acești oameni au fost contaminați ideologic doar pentru că au beneficiat de o bursă Soros este o idee de sorginte stângistă, din era comunistă. Atunci oamenii trebuiau să fie agenți (n.r. – de Securitate sau DIE) ca să poată părăsi țara”, a declarat acesta, în interviul acordat acum două decenii lui Robert Turcescu, la Realitatea TV.

Crin Antonescu: ”În Europa, Soroș va fi extrem de greu de demontat”

Istoric, fost președinte interimar și fost președinte al PNL, Crin Antonescu a explicat, într-o ediție recentă a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, anvergura influenței magnatului originar din Ungaria la nivel european, și implicit în țara noastră.

”Rețelele cu care Trump se luptă sunt foarte puternice. E greu să fie victorios. În Europa, Soros va fi extrem de greu de demontat. Tema ONU și a banilor pe care această organizație îi mănâncă de multe decenii devenind tot mai puțin de folos. Trump a spus-o foarte deschis. ONU e unul din locurile în care filialele stângiste soroșiste își fac de cap. Chestiunea cu schimbările climatice și aceste politici stupide, aici vorbesc de Comisia Europeană, de problema emigrației… Oricât de hotărât este Trump acum, că e președintele SUA, rețelele cu care Trump se luptă sunt extrem de puternice. Cred că va fi greu de demontat rețeaua Soros”, a declarat Antonescu.

O poziție tranșantă vine și din partea președintelui american Donald Trump, care a solicitat recent justiției americane să îl aresteze pe Soros și pe fiul acestuia, Alex Soros pentru daunele ideologice care, potrivit liderului de la Casa Albă, au distrus generații întregi.

Vezi AICI și AICI primele două episoade despre Epoca Soros în România.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat: „Nu le vom permite acestor nebuni să distrugă America”

Cum arată George Soros la 95 de ani. Deși apare rar în public, miliardarul și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 de ani!