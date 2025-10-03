Prima pagină » Actualitate » EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția

EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția

03 oct. 2025, 07:30, Actualitate
EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția
George SOROS

Anul 1996. Emil Constantinescu devine președintele României. Convenția Democratică se instalează la putere. Și nu doar ea. Printr-o schimbare totală de paradigmă, organizațiile înființate de George Soros își reconfigurează traseul. De la „lupta cu un stat care nu dorește să împartă puterea”, miliardarul începe „să susțină personal eforturile de reformă ale Guvernului.” 

Rapoartele Soros despre anul în care „au cucerit” România

În raportul pe 1997 al fundațiilor Soros, se arată că după 6 ani de activitate s-a ajuns la punctul esențial, în care rețeaua capătă influență politică și acces la pârghiile puterii. Nimic n-ar fi fost posibil fără construcția unei vaste rețele ideologice în România. Practic, toate nivelurile societății și statului sunt infuzate sistematic cu doctrina neomarxistă. Deși pleda pentru un stat de drept, în realitate rețeaua Soros învingea democrația cu armele ei, prin controlul exercitat în arhitectura statului – mediul politic și domeniile strategice – justiția, educația și sănătatea.

”Poziția noastră față de guvernare trebuie să se schimbe”

”Schimbarea politică succesivă alegerilor din noiembrie 1996 în România a creat oportunitatea ca Fundația noastră să sprijine guvernul democratic emergent și rolul său în construirea unei societăți deschide – o provocare importantă care trebuie asumată. Însă, în egală măsură, această situație ne aduce dileme. Pentru prima oară de la debutul activităților noastre în 1990, poziția noastră în legătură cu guvernarea trebuie să se schimbe. Trebuie să mutăm accentul de la opoziție la parteneriat, după 6 ani de luptă constantă cu un stat care nu dorește să împartă din putere. Și, în măsura în care încăpățânarea statului român de a da drumul puterii și de a-și asuma riscuri, începând din 1990, izvorăște din profunda sa vulnerabilitate și insecuritate, multe probleme de acest gen au continuat să se manifeste după noiembrie 1996 (n.r. – când au avut loc alegerile parlamentare și prezidențiale care au marcat schimbarea regimului politic)”, se arată în acest raport.

Emil Constantinescu, fost președinte al României în perioada 1996 – 2000

Soros admite că joacă un rol activ în piramida puterii din România

În același raport apare dorința și necesitatea rețelei Soros de a pătrunde eficient în mediul politic.

”Fundația noastră a jucat și continuă să joace un rol activ în masiva restructurare a sistemului de putere  din Romania. A fost primul donator major care să susțină nașterea și dezvoltarea societății dând putere oamenilor, grupurilor și organizațiilor create de la firul ierbii. Acum a venit momentul să clădească parteneriate cu statul pentru, ei bine, anumite scopuri bine definite, și să facă să funcționeze aceste parteneriate în pofida acestei inflexibilități și aversiuni la risc continue (n.r. – ale noii puteri de la București).

În mod predictibil și în pofida unei voințe politice semnificative, această nouă relație cu guvernul s-a dovedit a fi una provocatoare. Experiența câștigată de Fundație în lucrul cu societatea civilă, începând cu 1990, s-a dovedit inaplicabilă la scară largă când vine vorba de crearea unei baze de cooperare cu noul guvern”, se mai arată în raport.

Agitprop-ul sovietic, vopsit democratic

În acest context, se scrie în continuare, dl. Soros a decis, în iunie 1997, să susțină personal eforturile de reformă ale guvernului român prin lansarea unor inițiative majore în domenii care în mod tradițional sunt în grija statului, respectiv: administrația publică, reformă legislativă și judiciară, educația și sănătatea publică.

Astfel, în august 1997 se naște Fundația pentru o Societate deschisă, ONG fondat personal de George Soros. În același timp, Fundația Soros pentru O Societate deschisă, creată în 1993, care avea în componență 35 de români, începe procesul de închidere și transfer al activelor și obligațiilor sale legale către noua entitate. În continuarea raportului de aproape 100 de pagini, sunt explicate direcțiile de acțiune în domeniile vizate: guvernare, justiție, societatea civilă, educație, cultura etc.

CITEȘTE AICI integral, în variantă originală, strategia Soros din anul 1997.

În singurul interviu acordat în România, Soros neagă orice interferență ideologică

Extrem de precaut cu aparițiile sale publice, miliardarul american de origine maghiară a acordat totuși un singur interviu în țara noastră, acum 20 de ani, jurnalistului Robert Turcescu.

Miliardarul de origine maghiară admite că a ajutat mulți români să ajungă în Occident, însă susține că bursele Soros erau menite să acopere o lipsă sistemică din perioada dictaturii comuniste.

”Ideea că acești oameni au fost contaminați ideologic doar pentru că au beneficiat de o bursă Soros este o idee de sorginte stângistă, din era comunistă. Atunci oamenii trebuiau să fie agenți (n.r. – de Securitate sau DIE) ca să poată părăsi țara”, a declarat acesta, în interviul acordat acum două decenii lui Robert Turcescu, la Realitatea TV.

Crin Antonescu: În Europa, Soroș va fi extrem de greu de demontat

Istoric, fost președinte interimar și fost președinte al PNL, Crin Antonescu a explicat, într-o ediție recentă a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, anvergura influenței magnatului originar din Ungaria la nivel european, și implicit în țara noastră.

”Rețelele cu care Trump se luptă sunt foarte puternice. E greu să fie victorios. În Europa, Soros va fi extrem de greu de demontat. Tema ONU și a banilor pe care această organizație îi mănâncă de multe decenii devenind tot mai puțin de folos. Trump a spus-o foarte deschis. ONU e unul din locurile în care filialele stângiste soroșiste își fac de cap. Chestiunea cu schimbările climatice și aceste politici stupide, aici vorbesc de Comisia Europeană, de problema emigrației… Oricât de hotărât este Trump acum, că e președintele SUA, rețelele cu care Trump se luptă sunt extrem de puternice. Cred că va fi greu de demontat rețeaua Soros”, a declarat Antonescu

O poziție tranșantă vine și din partea președintelui american Donald Trump, care a solicitat recent justiției americane să îl aresteze pe Soros și pe fiul acestuia, Alex Soros pentru daunele ideologice care, potrivit liderului de la Casa Albă, au distrus generații întregi. 

Vezi AICI și AICI primele două episoade despre Epoca Soros în România.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat: „Nu le vom permite acestor nebuni să distrugă America”

Cum arată George Soros la 95 de ani. Deși apare rar în public, miliardarul și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 de ani!

Citește și

EXCLUSIV Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției
08:00
Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției
ACTUALITATE Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
07:50
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
ACTUALITATE Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
07:35
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”
07:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”
ACTUALITATE 3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei
07:15
3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei
EXCLUSIV Cine este polițistul antidrog care lucra pentru rețeaua de traficanți capturată cu elicopterul. Ajunsese cel mai bătrân agent acoperit
07:00
Cine este polițistul antidrog care lucra pentru rețeaua de traficanți capturată cu elicopterul. Ajunsese cel mai bătrân agent acoperit
Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
COD roșu de vânt puternic, ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru vineri, 3 octombrie 2025: Unde ninge în acest moment
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Temperaturi sub pragul înghețului și ninsori viscolite la munte. Când se mai încălzește vremea
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Gestul facut de Alexandra Cuhuteac, fosta iubita a lui Cristian Botgros la aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc: "I-ai facut cel mai frumos cadou!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
COVID-19 a revenit oficial în Franța, confirmă autoritățile sanitare
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Iohannis a fost pus PREȘEDINTE de generalul Coldea”
08:00
Ion Cristoiu: „Iohannis a fost pus PREȘEDINTE de generalul Coldea”
ANALIZĂ Experți BCE: Mai multă INCERTITUDINE, mai puține credite /Cum afectează politicile Administrației Trump finanțarea companiilor din Europa
06:30
Experți BCE: Mai multă INCERTITUDINE, mai puține credite /Cum afectează politicile Administrației Trump finanțarea companiilor din Europa
EXCLUSIV Capitala ar putea intra în colaps la iarnă după cinci ani cu Nicușor Dan la primărie. Adevărul despre „modernizările” țevilor făcute de fostul primar
06:00
Capitala ar putea intra în colaps la iarnă după cinci ani cu Nicușor Dan la primărie. Adevărul despre „modernizările” țevilor făcute de fostul primar
Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE
23:53
Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE
CONTROVERSĂ Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, revoltat de revenirea la televizor a sociologului Marius Pieleanu
23:31
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, revoltat de revenirea la televizor a sociologului Marius Pieleanu
DEZVĂLUIRI Moșteanu dezvăluie că militari MApN au lucrat cu POTRA: Știm că niște militari au încălcat legea/Au mers în Congo/Am trimis acele dosare la parchet
22:53
Moșteanu dezvăluie că militari MApN au lucrat cu POTRA: Știm că niște militari au încălcat legea/Au mers în Congo/Am trimis acele dosare la parchet