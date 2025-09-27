Prima pagină » Știri externe » Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari

Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari

27 sept. 2025, 13:31, Știri externe
Curtea Supremă a SUA a deschis vineri calea ca Administrația Trump să poată îngheța alocarea unor ajutoare externe de peste patru miliarde de dolari.

Decizia marchează o victorie pentru eforturile președintelui Donald Trump de a exercita un control mai mare asupra cheltuielilor federale, notează The Washington Post.

Judecătorii de la Curtea Supremă au anulat o ordonanță preliminară a unui judecător federal care a constatat că președintele uzurpase puterea Congresului de alocare de fonduri, refuzând să cheltuiască miliarde bugetate pentru alimente, medicamente și dezvoltare în întreaga lume.

Majoritatea judecătorilor de la Curtea Supremă a spus că Administrația probabil a avut dreptate că legea aplicabilă nu le permite unor grupuri private să dea în judecată pentru a pune în aplicare alocările Congresului.

Judecătorii au spus că decizia nu a fost o „decizie finală cu privire la fondul” problemei, dar în contextul în care finanțarea urmează să expire pe 30 septembrie, este aproape sigur că banii vor rămâne necheltuiți.

Victoria este încă o victorie pentru Administrația Trump la Curtea Supremă.

Deciziile Administrației Trump

Supermajoritatea conservatoare a judecătorilor de la Curtea Supremă i-a permis lui Trump să interzică militarii transgender din armată, să efectueze concedieri în masă în rândul angajaților federali și să acorde Departamentului DOGE acces la informații sensibile ale Administrației Securității Sociale cu privire la cetățenii americani.

Trump s-a angajat în eforturi de a bloca fonduri alocate de guvernul federal în foarte multe domenii, de la cercetare în domeniul sănătății la proiecte de transport și „orașe sanctuar,” iar victoria în fața Curții Supreme i-ar putea încuraja eforturile.

La scurt timp după ce a depus jurământul, Trump a anunțat că va suspenda alocarea a zeci de miliarde de dolari în asistență externă administrată prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Departamentului de Stat, spunând că cheltuielile sunt antitetice valorilor și obiectivelor Statelor Unite. Oficialii lui Trump au desființat USAID în lunile care au urmat.

