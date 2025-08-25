EPPO, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, anchetează o posibilă FRAUDĂ cu fonduri U.E a proiectelor de reciclare din Grecia

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, investighează posibilitatea utilizării abuzive a cel puțin 11,9 milioane de euro într-un proiect de reciclare din Grecia. Țara este recunoscută pentru eșecul de a respecta standardele impuse de Bruxelles în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, relatează Politico, citat de News.ro.

În urma unor rapoarte comandate de U.E. și analizate de auditori greci au fost constatate nereguli, în ceea ce privește costul proiectului și modul în care a fost gestionat.

Potrivit unui raport, consultat de publicația Politico, ar exista mai multe probleme legate de modul de funcţionare a centrelor de reciclare, inclusiv lipsa totală a controalelor asupra destinaţiei deşeurilor colectate.

Grecia a fost sancționată, în repetate rânduri, din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat, de-a lungul timpului, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul gestionării deşeurilor.

Proiectul implicăm montarea unor „unităţi de reciclare” sau „chişcuri” construite de compania greacă de reciclare TEXAN şi răspândite în regiunile Attica, Peloponez şi Creta. Cetățenii pot primi bani în schimbul reciclării articolelor din plastic, metal şi sticlă în aceste locuri.

„Nu există informaţii din partea (organismului de gestionare a deşeurilor din Attica) EDSNA cu privire la ce se întâmplă cu deşeurile după colectare, cu excepţia unui raport privind depozitarea acestora într-o instalaţie de depozitare TEXAN în anul 2023”, se arată în raportul consultat de POLITICO, care adaugă că nu toate unităţile de depozitare au fost instalate.

Ancheta EPPO se bazează, printre altele, pe concluziile rapoartelor comitetului de audit, potrivit unui oficial familiarizat cu cazul.

Proiectul a costat 220 de milioane de euro, o parte dintre fonduri aparținând UE prin intermediul unui program operaţional european.

În 2023, comitetul de audit financiar a aplicat EDSNA o penalitate de 2,9 milioane de euro după ce a constatat „nereguli grave” în contractul de achiziţie atribuit TEXAN.

Compania a câştigat licitaţia pentru proiect, în ciuda faptului că a sugerat că automatele ar fi de aproximativ cinci ori mai scumpe decât ar putea costa pe baza preţurilor pieţei.

În urma celui de-al doilea audit, finalizat în iulie a fost aplicată o a doua amendă de încă 3 milioane de euro, adică s-a ajuns la jumătate din suma fondurilor UE utilizate pentru centrele de reciclare din cele trei regiuni.

Grecia are o reputaţie proastă în ceea ce priveşte reciclarea şi respectarea legislaţiei UE în materie de deşeuri. Conform datelor din 2022 ale oficiului european de statistică Eurostat, rata de reciclare a deşeurilor municipale în Grecia a fost de 17 %, comparativ cu media UE de 49 %.

Grecia riscă să nu îşi îndeplinească obligaţia de a recicla 55% din deşeurile municipale şi 65% din deşeurile de ambalaje în acest an, a constatat Comisia Europeană în evaluarea sa privind punerea în aplicare a legislaţiei de mediu pentru 2025

În UE, Grecia este unul dintre cele cinci state membre care plătesc amenzi pentru nerespectarea politicilor de mediu. Până în prezent, ţara a trimis la Bruxelles aproximativ 230 de milioane de euro pentru a compensa aceste încălcări, potrivit raportului.

Din cele 19 cazuri de încălcare a legislaţiei în domeniul mediului deschise împotriva Greciei, şase sunt legate de gestionarea deşeurilor, de la depozitarea ilegală a deşeurilor până la aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind deşeurile din ambalaje. Între timp, ONG-urile locale au avertizat în repetate rânduri cu privire la disfuncţionalităţile sistemice din acest sector.

Grecia este vizată de EPPO pentru suspiciuni de fraudă cu fondurile europene destinate agriculturii. Mai mulţi oficiali de rang înalt din guvernul de centru-dreapta al premierului grec Kyriakos Mitsotakis au demisionat în iunie, după ce numele lor au apărut într-un dosar al procurorului european care îi implică într-o schemă de fraudare a bugetului generos al UE destinat agriculturii.

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, anchetează zeci de cazuri în care cetăţeni greci au primit fonduri UE pentru terenuri pe care nu le deţineau sau nu le luaseră în arendă sau pentru lucrări agricole pe care nu le-au efectuat, privând astfel fermierii legitimi de fondurile care le reveneau. Această escrocherie de mai mulţi ani, în valoare de milioane de euro, a făcut obiectul unei anchete jurnalistice realizate de POLITICO la începutul acestui an.

FOTO: Profimedia

