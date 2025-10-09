Prima pagină » Actualitate » „ESCROCUL de pe Tinder” de România. Tânăr de 24 de ani, reținut, după ce păcălit un bărbat pe o aplicație de dating. Prejudiciul e de 100.000 de lei

„ESCROCUL de pe Tinder” de România. Tânăr de 24 de ani, reținut, după ce păcălit un bărbat pe o aplicație de dating. Prejudiciul e de 100.000 de lei

Mihai Tănase
09 oct. 2025, 11:03, Actualitate
„ESCROCUL de pe Tinder” de România. Tânăr de 24 de ani, reținut, după ce păcălit un bărbat pe o aplicație de dating. Prejudiciul e de 100.000 de lei
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Un tânăr de 24 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce ar fi accesat ilegal telefonul unui bărbat cunoscut pe o aplicație de dating din zona LGBTQ+, și i-ar fi făcut două credite online în valoare totală de 100.000 de lei. Tânărul a pus la cale un plan bine conturat pentru a-i câștiga încrederea victimei, manipulând-o emoțional pentru a pune mâna pe datele bancare ale acesteia.

Un bărbat de 24 de ani a fost reținut miercuri de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul pentru Combaterea infracțiunilor informatice, într-un dosar ce vizază fapte de acces ilega la un sistem informatic și fraudă informatică.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, tânărul ar fi pătruns ilegal în telefonul mobil al unui alt bărbat accesând ilegal o aplicație bancară, prin care ar fi contractat două credite de nevoi personale în valoare toală de 100.000 de lei, folosindu-se de datele personale ale victimei.

„Escrocrul de pe Tinder” de România

Ancheta a scos la iveală o poveste demnă de filmul „Escrocrul de pe Tinder”. Bărbatul de 24 de ani ar fi cunoscut victima, un bărbat de 28 de ani pe o aplicație de întâlniri pentru persoane gay. Pentru a-i câștiga încrederea, escrocul s-a dat drept avocat și a pretins o relație amoroasă cu victima.

Cei doi au trecut la pasul următor al unei relații și s-au mutat împreună, moment în care, individul a profitat de accesul la telefonul victimei. Prin intermediul aplicației bancare, escrocul ar fi solicitat și aprobat două credite online, modificând ulterior datele de autentificare pentru ca victima să nu mai poată întra în contul său.

Mai mult. tânărul și-a înregistrat cardul virtual al victimei pe propriul smarphone și a creat un card virtual prin care a retras bani cash și a efectuat mai multe transferuri bancare.

În data de 8 octombrie 2025, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în București, unde au fost ridicate mai multe bunuri și dispozitive electronice de interes pentru anchetă.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, prin accesarea ilegală a terminalului mobil și a unei aplicații bancare de tip HomeBank, precum și prin utilizarea datelor personale, o persoană ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Tânărul a fost condus la audieri, iar procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, urmând ca joi să fie prezentat instanței cu propunere legală de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru documentarea completă a activității infracționale.

Citește și

POLITICĂ Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei
11:48
Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei
POLITICĂ Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”
11:37
Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”
POLITICĂ Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene
11:17
Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene
ACTUALITATE Percheziții la o fabrică ilegală de acte și diplome. Polițiștii au descins în 10 județe, iar șapte persoane au fost conduse la audieri
10:57
Percheziții la o fabrică ilegală de acte și diplome. Polițiștii au descins în 10 județe, iar șapte persoane au fost conduse la audieri
ACTUALITATE Cutremur în județul Brașov, joi dimineață, 9 octombrie 2025. Datele oficiale transmise de INCDFP
10:50
Cutremur în județul Brașov, joi dimineață, 9 octombrie 2025. Datele oficiale transmise de INCDFP
ACTUALITATE Cât timp are voie să sune alarma mașinii. Greșeala care îți poate aduce o amendă de peste 4.000 de lei, potrivit Codului Rutier
10:40
Cât timp are voie să sune alarma mașinii. Greșeala care îți poate aduce o amendă de peste 4.000 de lei, potrivit Codului Rutier
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Un cunoscut antrenor de fotbal argentinian a murit la 69 de ani! A câștigat trofeul Copa Libertadores cu Boca Juniors
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
O vedetă din România și-ar fi bătut mama, care a cerut și obținut ordin de restricție
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de aici!". TOTUL a pornit de la un GEST banal! Momentul este surprins în IMAGINI NEAȘTEPTATE. Cum se apără după cearta uriașă? NU o să-ți vină crezi ce au spus
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce apare roua dimineața?
EDITORIAL România și SUA: în ce punct se află ţara noastră pe agenda administraţiei Trump și ce ar trebui să reținem din vizita Oanei Țoiu
11:52
România și SUA: în ce punct se află ţara noastră pe agenda administraţiei Trump și ce ar trebui să reținem din vizita Oanei Țoiu
VIDEO Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025
11:49
Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
11:39
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
EXTERNE Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”
11:22
Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”
EXTERNE Alertă la București! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian, bănuit că a aderat la HAMAS
11:22
Alertă la București! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian, bănuit că a aderat la HAMAS
EXTERNE O româncă a fost omorâtă de concubin în Italia. Bărbatul s-a urcat apoi peste trupul ei neînsuflețit
11:20
O româncă a fost omorâtă de concubin în Italia. Bărbatul s-a urcat apoi peste trupul ei neînsuflețit