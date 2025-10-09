Un tânăr de 24 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce ar fi accesat ilegal telefonul unui bărbat cunoscut pe o aplicație de dating din zona LGBTQ+, și i-ar fi făcut două credite online în valoare totală de 100.000 de lei. Tânărul a pus la cale un plan bine conturat pentru a-i câștiga încrederea victimei, manipulând-o emoțional pentru a pune mâna pe datele bancare ale acesteia.

Un bărbat de 24 de ani a fost reținut miercuri de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul pentru Combaterea infracțiunilor informatice, într-un dosar ce vizază fapte de acces ilega la un sistem informatic și fraudă informatică.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, tânărul ar fi pătruns ilegal în telefonul mobil al unui alt bărbat accesând ilegal o aplicație bancară, prin care ar fi contractat două credite de nevoi personale în valoare toală de 100.000 de lei, folosindu-se de datele personale ale victimei.

„Escrocrul de pe Tinder” de România

Ancheta a scos la iveală o poveste demnă de filmul „Escrocrul de pe Tinder”. Bărbatul de 24 de ani ar fi cunoscut victima, un bărbat de 28 de ani pe o aplicație de întâlniri pentru persoane gay. Pentru a-i câștiga încrederea, escrocul s-a dat drept avocat și a pretins o relație amoroasă cu victima.

Cei doi au trecut la pasul următor al unei relații și s-au mutat împreună, moment în care, individul a profitat de accesul la telefonul victimei. Prin intermediul aplicației bancare, escrocul ar fi solicitat și aprobat două credite online, modificând ulterior datele de autentificare pentru ca victima să nu mai poată întra în contul său.

Mai mult. tânărul și-a înregistrat cardul virtual al victimei pe propriul smarphone și a creat un card virtual prin care a retras bani cash și a efectuat mai multe transferuri bancare.

În data de 8 octombrie 2025, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în București, unde au fost ridicate mai multe bunuri și dispozitive electronice de interes pentru anchetă.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, prin accesarea ilegală a terminalului mobil și a unei aplicații bancare de tip HomeBank, precum și prin utilizarea datelor personale, o persoană ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Tânărul a fost condus la audieri, iar procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, urmând ca joi să fie prezentat instanței cu propunere legală de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru documentarea completă a activității infracționale.