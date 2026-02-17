Liderii coaliției de guvernare: Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, sunt așteptați astăzi la ora 15:00 la Cotroceni. Este o întâlnire care a fost cerută de președintele Nicușor Dan și vine după tensiuni puternice în coaliție.

Președintele Nicușor Dan a intervenit public și a cerut reducerea atacurilor politice și adoptarea reformelor:

„Această coaliție funcționează mai bine decât percepția”, spune șeful statului.

Ulterior, șeful statului a cerut „mai puțin zgomot și mai multe decizii”.

Ce ar putea discuta liderii Coaliției cu Nicușor Dan

În ceea ce privește subiectele de la discuția șefilor de partide cu președintele, putem anticipa că va fi abordată legea bugetului de stat. Deși Guvernul decide cum se împart banii statului, ultimul cuvânt îl are președintele atunci promulgă legea.

În trecut, Nicușor Dan cerut ca pentru Primăria Capitalei să fie alocați bani mai mulți, în detrimentul primăriilor de sectoare.

Pe agendă s-ar putea afla și numirea șefilor serviciilor de informații. În mod public, Nicușor Dan nu a venit cu propuneri până acum. Premierul Bolojan amintea recent că, printr-o formă de ‘politețe instituțională’, trebuie ca șeful statului să fie cel care anunță propunerile și le negociază cu partidele politice.

Coaliția a convenit luni asupra formei pachetului administrației și pachetul de relansare economică

Calendarul vizat: avizul CES miercuri și adoptarea în ședința de Guvern de joi. Reducerile de cheltuieli vor ține cont de ce au tăiat deja ministerele în 2025, astfel încât să se ajungă la ținta totală de 10%. Actul va include excepții pentru domeniile apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, iar economiile vor fi adaptate fiecărui sector.

La învățământul preuniversitar nu se va aplica nicio măsură de reducere în acest an, ceea ce înseamnă că școlile și liceele nu vor fi afectate de tăierile bugetare avute în vedere pentru restul administrației.

Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor locale, analizând efectele supraimpozitării, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și regimul persoanelor cu dizabilități, urmând ca un grup de lucru să prezinte soluțiile finale.

Guvernul pregătește modificări la taxele locale: persoanele cu dizabilități ar putea plăti cu 50% mai puțin impozit pentru prima locuință și prima mașină cu motor mic, iar pentru casele mai vechi de 50 de ani se discută o reducere de 25%. Înainte de 1 ianuarie 2026, reducerea pentru aceste imobile era de 50%.

Sunt luate în calcul două variante pentru recuperarea banilor plătiți deja: ori se solicită returnarea diferenței de impozit, ori banii plătiți rămân în contul statului și se vor scădea din taxele care trebuie plătite în 2027.

Se corectează și situațiile de supraimpozitare: dacă majorarea ar fi trebuit să fie, de exemplu, 70%, dar a ajuns la 200–300%, va fi readusă la nivelul inițial. Schimbările sunt discutate și cu reprezentanții Comisiei Europene.

