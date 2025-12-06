Prima pagină » Actualitate » Este monitorizată situaţia alimentării cu apă din Breaza şi Câmpina. Virgiliu Nanu: „Au apărut câteva avarii. Echipele lucrează la remediere”

Este monitorizată situaţia alimentării cu apă din Breaza şi Câmpina. Virgiliu Nanu: „Au apărut câteva avarii. Echipele lucrează la remediere”

Luiza Dobrescu
06 dec. 2025, 14:16, Actualitate
Este monitorizată situaţia alimentării cu apă din Breaza şi Câmpina. Virgiliu Nanu:
Galerie Foto 3

În unele localități apa nu a ajuns încă, iar în  altele au fost înregistrate avarii. Cam aşa s-ar prezenta, pe scurt, situaţia de la Prahova. Consiliul judeţean monitorizează evoluţia lucrărilor, spune preşedintele Virgiliu Daniel Nanu. 

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a fost sâmbătă dimineața în Câmpina și Breaza pentru monitorizarea evoluției situației după repornirea sistemului de alimentare cu apă.

La aproximativ 12 ore de la introducerea apei în sistem, rețeaua este în curs de stabilizare, iar apa ajunge treptat la tot mai multe locuințe.

Până în prezent locuitorii din Câmpina, Breaza, Băicoi, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești și Vărbilău au deja apă, susține Virgiliu-Daniel Nanu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Nanu mai spune că în comunele Adunați și Aluniș alimentarea nu a ajuns încă, dar va intra în următoarele ore.

În Câmpina și Bobolia (Poiana Câmpina) au apărut câteva avarii, „normale într-un sistem care se reumple după zile de oprire, iar echipele lucrează deja la remediere”.

Președintele CJ Pravova reamitește că apa care circulă în rețea este cu utilizare restricționată.

„Nu este apă menajeră, iar ideea că s-ar fi introdus așa ceva în conducte este falsă. Nu există tehnic posibilitatea de a introduce apă menajeră în sistemul de distribuție și nu s-a făcut acest lucru.

Este un proces normal. Pentru ca DSP să poată face testele bacteriologice, apa trebuie să fie prezentă în rețea. Testele nu puteau fi realizate înainte de repornire. Faptul că am reușit să introducem apa mai repede nu schimbă regulile: până la confirmările DSP, apa rămâne sub restricții, cu interdicție de consum”, adaugă șeful CJ Prahova.

Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile a fost reluată de vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Sănătății face precizări de ultimă oră pentru Gândul, după reluarea alimentării cu apă pentru populație: „Să nu se consume sub nicio formă”

Criza Apei naște Războiul de pe Facebook. Acuzat de USR că e principalul vinovat pentru problemele de mediu din România, PSD ripostează

