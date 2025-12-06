Ministrul Sănătății face precizări de ultimă oră pentru Gândul, după reluarea alimentării cu apă pentru populație: „Să nu se consume sub nicio formă”

Ministrul Sănătăţii transmite oamenilor din Prahova să nu bea sub nicio formă apa care curge acum pe conducte, până când autorităţile nu vor da undă verde. Alexandru Rogobete a mai spus că urmează un proces de decantare şi clorinare, iar după ce va sosi rezultatul analizelor se va şti dacă e bună de băut sau se prelungeşte perioada de interdicţie pentru consum.

Potrivit ministrului, care a participat la şedinţa autorităţilor locale cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică, „recomandarea este una foarte fermă”.

„Recomandarea este una foarte fermă: să nu se consume sub nicio formă. Apa nu este potabilă, ea intră în proces acum de decantare și de hiperclorinare. S-au luat probe microbiologice. Probabil că luni vom avea rezultatul acestora și, în funcție de rezultat, se prelungește perioada în care nu se poate consuma sau se dă drumul la consum. Devine potabilă din toate punctele de vedere. E normal să apară impuritățile, pentru că apa a stat foarte mult timp oprită și impuritățile sunt din rețea, de fapt”, a declarat ministrul Sănătăţii, pentru Gândul. „S-au luat probele, doar că rezultatele durează în jur de 72 de ore”

Alexandru Rogobete a vrut să-i liniştească pe oamenii din Prahova şi să le mai transmită că probele microbiologice din staţia de pompare a apei sunt bune.

„Până se curăță rețeaua o zi, două, trei, dar microbiologic este testat. Adică s-au luat probele doar că rezultatele durează în jur de 72 de ore. Pentru că probele fizico-chimice din stație sunt în regulă, acolo apa este limpede. Problema este că antrenează tot ce a rămas pe conducte până se spală și până devine din nou limpede”, a mai spus ministrul, pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI: