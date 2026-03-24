Țiriac Collection, locul unde tot mai mulți pasionații de automobile din întreaga lume vin să descopere modele auto legendare

Țiriac Collection s-a impus în ultimii ani drept unul dintre cele mai spectaculoase spații dedicate automobilului din Europa. Galeria auto atrage un număr tot mai mare de vizitatori, iar interesul depășește de mult granițele României.

Astăzi, tot mai mulți turiști, din toate colțurile lumii, includ această destinație în planurile lor de călătorie, atrași de reputația colecției și de raritatea automobilelor expuse. Pentru pasionații de mașini, dar și pentru publicul curios să descopere istoria industriei auto, galeria a devenit un punct de oprire obligatoriu. Pentru unii este un obiectiv turistic de neratat, iar pentru alții chiar motivul principal pentru care și-au planificat o călătorie în România.

Un moment important în evoluția colecției a fost extinderea galeriei auto în toamna anului trecut, care a marcat intrarea într-o nouă etapă. Clădirea a fost regândită, iar fațada și zona de recepție au fost complet redesenate, oferind vizitatorilor o primă impresie spectaculoasă. În deschiderea experienței de vizitare, zona de recepție găzduiește o platformă rotativă impresionantă, dedicată „mașinii vedetă a săptămânii”, care le permite vizitatorilor să admire automobilul într-un unghi de 360° înainte de a pătrunde în restul galeriei.

Spațiul modernizat permite acum expunerea unui număr mai mare de automobile și oferă o experiență de vizitare mai amplă, mai interactivă și mai spectaculoasă, invitând publicul într-o adevărată incursiune în universul automobilului.

O experiență de vizitare care prezintă istoria automobilului

Vizita la Țiriac Collection este, în esență, o călătorie prin istoria automobilului. În galerie sunt expuse permanent aproximativ 300 de automobile, atent selectate pentru valoarea lor istorică, tehnică sau culturală, pentru poveștile captivante pe care le au ori pentru performanțele remarcabile pe care le ating.

Vizitatorii pot descoperi modele care au definit epoci ale industriei auto, automobile rare produse în serii limitate sau vehicule care au aparținut unor personalități celebre. În colecție se regăsesc automobile cu povești fascinante și aparținând unor figuri emblematice din cultură, divertisment și istorie. Printre acestea se numără modele care au aparținut unor artiști celebri, precum Elton John, Dean Martin sau Sammy Davis Jr., dar și automobile asociate unor personalități marcante ale politicii și aristocrației: Rolls-Royce Phantom IV cu caroserie Hooper din 1951, folosită de Prințesa Marina, Ducesa de Kent, impresionantul Cadillac 75 Limousine din 1951, care a aparținut Evitei Peron, sau un Rolls-Royce Phantom IV al liderului Aga Khan al III-lea.

În plus, galeria găzduiește și automobile devenite faimoase datorită aparițiilor lor în producții hollywoodiene consacrate, cum ar fi Aston Martin DB5, celebrul automobil al lui James Bond, sau DeLorean DMC-12, vedeta trilogiei „Înapoi în viitor”, care adaugă un plus de fascinație pentru vizitatori.

De la eleganța modelelor clasice Rolls-Royce sau Bentley, la automobile sport iconice precum Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar sau Mercedes-Benz, diversitatea exponatelor transformă galeria într-un spațiu în care vizitatorii pot descoperi evoluția designului și a tehnologiei auto de-a lungul deceniilor.

Colecția impresionează prin raritatea vehiculelor expuse. Multe dintre acestea sunt considerate piese de colecție, unele fiind dificil de întâlnit chiar și în marile muzee auto ale lumii.

Printre ele se regăsesc automobile produse în ediții extrem de limitate, modele care au marcat momente importante în evoluția industriei auto sau vehicule cu povești spectaculoase.

Colecția Rolls-Royce de la Țiriac Collection, un reper al eleganței

Țiriac Collection este singura galerie actuală, din lume, care include toate cele 7 modele Phantom ale seriei I-VII, aspect ce sporește și mai mult unicitatea acestui loc dedicat istoriei și automobilelor legendare.

Prezența acestor modele remarcabile într-un singur spațiu oferă vizitatorilor ocazia de a urmări evoluția uneia dintre cele mai prestigioase mărci din industria auto, de la primele generații ale modelului până la cele mai moderne interpretări ale luxului și rafinamentului caracteristic Rolls-Royce.

Tururi ghidate pentru grupuri

Pe lângă vizitarea galeriei în timpul programului obișnuit, Țiriac Collection oferă și posibilitatea organizării de tururi ghidate dedicate grupurilor, pentru o experiență personalizată în cadrul galeriei auto. Tururile pot fi susținute în limba română sau engleză, în funcție de solicitare, de către unul dintre ghizii specializați ai Țiriac Collection.

Cei interesați sunt invitați să trimită în avans un email cu toate detaliile relevante – perioada vizată pentru vizitare și numărul de persoane – la adresa [email protected]. În urma solicitării, reprezentanții galeriei vor transmite o ofertă personalizată, asigurând o experiență unică și adaptată intereselor fiecărui grup.

Vizibilitate globală și comunitate online

Interesul pentru colecție este reflectat și în mediul digital. Canalele oficiale de social media ale Țiriac Collection atrag o audiență globală, imaginile și materialele video publicate aici prezentând automobilele din colecție într-o lumină spectaculoasă și din unghiuri care pun în valoare detaliile de design și rafinamentul fiecărui exemplar.

Astfel, colecția ajunge să fie descoperită și apreciată de pasionați de automobile din întreaga lume, mulți dintre ei alegând ulterior să includă vizita la galerie în itinerariile lor de călătorie.

Program de vizitare Țiriac Collection

Creșterea constantă a numărului de vizitatori, inclusiv din afara țării, confirmă faptul că Țiriac Collection se consolidează ca o destinație premium pentru iubitorii de automobile și pentru turiștii care caută experiențe culturale inedite în România.

Galeria Țiriac Collection poate fi vizitată de joi până duminică, între orele 10:00 și 19:00, oferind publicului timpul necesar pentru a descoperi în detaliu universul spectaculos al uneia dintre cele mai impresionante colecții auto din Europa. Galeria se află în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289, vis-a-vis de aeroportul Henri Coandă.