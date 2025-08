Estonia ridică porți metalice la granița cu RUSIA, între Narva și Ivangorod. Motivul invocat de autoritățile estone

Autoritățile din Estonia au decis să instaleze porți metalice masive și bariere retractabile între orașul Narva, aflat la graniță, și orașul rusesc Ivangorod pentru controlul traficului rutier. Potrivit oficialilor, această măsură a fost luată pentru a consolida securitatea în zonă, relatează ERR.

Antti Eensalu, șeful punctului de trecere a frontierei din Narva, a precizat:

Oficialul a mai adăugat că, pe lângă prevenirea trecerilor neautorizate la punctul de frontieră, aceste măsuri sunt menite și pentru a controla fluxul de migranți.

Estonia installs new gates and barriers on Russian border to boost security#Estonia https://t.co/ybPKbdWzsJ

— ERR News (@errnews) August 2, 2025