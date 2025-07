La trei ani și jumătate de la invazia rusă a Ucrainei la scară largă, Europa se pregătește de război. Statele membre NATO, precum Germania, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Polonia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Estonia, Lituania și Letonia se pregătesc intens pentru scenariul unui atac militar direct din partea Rusiei.

Kremlinul ar putea fi încurajat să atace alte state învecinate în cazul în care Ucraina ar capitula sau ar fi înfrântă. NATO a decis ca până în 2030 să aloce 5% din bugetul fiecărui stat membru în apărare. Guvernul german, care anticipează o posibilă înaintare a Rusiei către vestul Europei în cazul înfrângerii Ucrainei, a decis să reorganizeze apărarea civilă a țării încă de la anexarea rusă a Crimeii, potrivit Yahoo.

Riscuri majore și scenarii sumbre

Senatoarea de la Berlin pentru Sănătate, Ina Czyborra, a explicat că „din cauza evaluării modificate a amenințărilor, a devenit necesară extinderea apărării civile dincolo de ceea ce a fost necesar în ultimii ani”. Cele mai grave scenarii presupun un număr crescut de pacienți, combinat cu defecțiuni tehnice ale infrastructurii și criza resurselor.

Marc Schreiner, directorul general al Asociației Spitalelor din Berlin, a declarat că exercițiile de urgență au menținut spitalele bine pregătite pentru a răspunde situațiilor periculoase. Noul plan a arătat însă că mai sunt „multe de făcut”. Anumite situații de criză potențiale, cum ar fi conflictele militare sau amenințările hibride, necesită pregătiri suplimentare, a remarcat el.

„Trebuie să ne întărim infrastructura sanitară pentru a deveni mai rezistentă la crize”, a spus Schreiner.

Forțele de Apărare ale Germaniei (Bundeswehr) sunt compuse din 182.000 de militari activi și 930.000 de rezerviști. Dintre aceștia, numai 63.000 sunt soldați combatanți care alcătuiesc trupele terestre. Germania dispune de 65 de nave de luptă și de 380 de aeronave de război, din care 141 sunt avioane supersonice Eurofighter Typhoon și 85 sunt avioane bimotoare multirol Panavia Tornado. Germania ar urma să achiziționeze de la Statele Unite 35 de avioane de vânătoare F-35 de generația a cincea.

Căderea Berlinului de la 1945

Ultima oară când rușii au asediat Berlinul a fost în aprilie 1945, când 766.750 de soldați ai armatei germane (Wehrmacht) și 40.000 de milițieni din Volkssturm, plus băieți de 10-14 ani din „Aripa Tânără a lui Hitler” , au apărat capitala Germaniei naziste, utilizând peste 2.000 de aeronave, 9.300 de piese de artilerie și 1.500 de vehicule blindate, în fața unei invazii sovietice condusă de peste 2,3 milioane de soldați sovietici, 200.000 de soldați polonezi, având în dotare 6.200 de tancuri, 7.500 de aeronave, 41.000 de piese de artilerie.

Asediul, cunoscut în istorie ca Bătălia Berlinului sau Căderea Berlinului (fiind ultima bătălie de pe frontul de vest din cel de-al Doilea Război Mondial, desfășurată între 16 aprilie și 2 mai 1945), s-a încheiat cu sinuciderea dictatorului nazist Adolf Hitler și cu capitularea Germaniei naziste pe 8 mai 1945.

Au rezultat peste 1,3 milioane de victime: 81.000 de morți și 280.000 de răniți din tabăra sovietică, 100.000 de soldați și 125.000 de civili uciși, peste 220.000 de răniți și 480.000 de prizonieri din tabăra nazistă, potrivit istoricilor militari Rolf-Dieter Muller („The German Reich and the Second World War” – 2008) și Grigoriy Krivosheev („Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century” – 1997). „Căderea Berlinului” a pus capăt războiului și Holocaustului declanșate de Hitler în Europa anilor 1933-1945. Germania a fost divizată timp de 45 ani, între Republica Federală Germană din vest (aflată sub influența SUA) și Republica Democrată Germană din est (aflată sub influența URSS), rezultând crearea „Cortinei de Fier” în Europa, și ulterior, construirea Zidului Berlinului în 1962.

După opt decenii, Berlinul ar putea fi asediat din nou

La 80 ani, autoritățile din Berlin se pregătesc din nou pentru un asediu, dar de această dată, cu Rusia în postura de agresoare și cu Germania ca țară agresată. Forțele Armate Germane și personalul din 12 spitale ale orașului au făcut pregătiri minuțioase timp de doi ani pentru cele mai sumbre scenarii de „lupte urbane”. Din motive de securitate, planul este în continuare secretizat.

Senatul german a dezbătut într-o conferință de presă problemele vitale ale populației germane în cazul unui război cu Federația Rusă, precum apărarea civilă, menținerea serviciilor și a lanțurilor de aprovizionare pentru ca spitalele să rămână operaționale pentru a trata de urgență pacienții, asigurarea rezervelor de energie, a medicamentelor, alimentelor și materialelor esențiale. Apărarea civilă a țării a fost neglijată de la Căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei din 1990.

