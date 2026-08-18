Etapa a doua a admiterii la liceu se încheie marți, 18 august 2026. Absolvenții de clasa a VIII-a care nu au prins un loc în prima etapă sau care nu au participat la repartizarea din luna iulie sunt distribuiți acum pe locurile rămase disponibile.

Spre deosebire de prima etapă, repartizarea nu se face prin algoritmul național, ci potrivit procedurilor stabilite de fiecare inspectorat școlar. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, după prima etapă de repartizare au rămas 126 de absolvenți care au susținut Evaluarea Națională și nu au fost repartizați la un liceu.

Cum se face repartizarea în etapa a doua

Spre deosebire de repartizarea computerizată desfășurată în luna iulie, etapa a doua nu utilizează algoritmul național. Candidații sunt distribuiți pe locurile rămase libere de către comisiile județene de admitere și de comisia municipiului București, în baza procedurilor stabilite la nivel local.

În această etapă sunt luate în calcul locurile disponibile și criteriile anunțate anterior de inspectoratele școlare. Marți, 18 august, comisiile de admitere trebuie să finalizeze operațiunile și să confirme încheierea acestora în aplicația informatică centralizată. Rezultatele sunt apoi transmise către Centrul național de admitere.

Cine poate participa la etapa a doua

Etapa a doua a admiterii se adresează mai multor categorii de absolvenți de clasa a VIII-a.

Etapa îi vizează pe absolvenții care nu au fost repartizați în prima sesiune, pe cei care nu au participat atunci la procedură și pe candidații care nu și-au depus dosarele de înscriere în termenul stabilit după obținerea unui loc. Pot participa și absolvenții care au susținut probe de aptitudini ori de verificare a cunoștințelor de limbă, dar nu au fost admiși, precum și alte categorii prevăzute în calendarul și metodologia aplicabile admiterii în clasa a IX-a. Candidații pentru locurile distincte destinate elevilor romi sau celor cu cerințe educaționale speciale își păstrează prioritatea asupra locurilor rezervate acestor categorii.

Cum află elevii la ce liceu au fost repartizați

Rezultatele etapei a doua nu sunt comunicate printr-o procedură identică la nivel național. Fiecare inspectorat școlar județean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, stabilește modul în care candidații sunt informați cu privire la rezultatul repartizării.

Elevii și părinții trebuie să urmărească anunțurile publicate de inspectoratul școlar din județul în care au depus cererea și să verifice informațiile transmise de unitățile de învățământ. Tot prin aceste canale sunt comunicate și termenele pentru depunerea dosarului și confirmarea locului obținut.

Când trebuie depuse dosarele

Calendarul național stabilește că repartizarea se încheie pe 18 august, dar nu prevede o perioadă unică de înscriere valabilă pentru toate județele după această etapă. Datele și programul sunt stabilite prin procedurile locale. În unele județe, depunerea dosarelor a fost programată în perioada 19-20 august, însă termenul trebuie verificat în anunțul inspectoratului competent. Candidații care nu respectă procedura comunicată riscă să nu își finalizeze înscrierea. Nerespectarea termenului stabilit poate duce la nefinalizarea înscrierii, chiar dacă elevul a primit un loc în urma repartizării.

Ce acte trebuie pregătite pentru înscriere

Documentele solicitate pot varia în funcție de unitatea de învățământ, însă, în mod obișnuit, dosarul poate include:

cererea de înscriere;

certificatul de naștere;

actul de identitate, acolo unde este cazul;

adeverința cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;

foaia matricolă pentru clasele V-VIII;

documente medicale sau fișa medicală, după caz.

Părinții trebuie să verifice însă lista exactă comunicată de liceul la care copilul a fost repartizat. Unele unități pot solicita documente suplimentare sau pot avea cerințe specifice privind copiile și certificarea actelor.