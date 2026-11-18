Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV, a chemat poliția după ce s-a certat cu soțul ei, pe nume Ionuț Eriksen, șef al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo.

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Vedeta Pro TV a sunat la poliție să reclame faptul că s-a certat cu soțul ei și că el a ar fi amenințat-o cu acte de violență. Oamenii legii au ajuns la casa acesteia și au decis să emită ordin de restricție pe numele soțului ei. Relația celor doi a fost mereu una discretă, până la această ceartă.

Amintim că, Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-au căsătorit în anul 2021, în cadrul unei ceremonii discrete, și au împreună un fiu, pe nume Aksel. Ionuț Eriksen este un antreprenor activ în mediul de afaceri internațional. El ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo și deține investiții în mai multe domenii, printre care și cel al serviciilor stomatologice.

Ce spune prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV despre acest scandal

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!

Ce spune poliția

Poliția a comunicat următoarele:

„La data de 16 noiembrie a.c., în jurul orei 08:33, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său.

Din primele verificări efectuate a reieșit că incidentul s-ar fi produs în jurul orei 08:25, în orașul Voluntari, pe fondul unor neînțelegeri familiale.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au identificat, în autoturismul femeii, un dispozitiv electronic de tip localizare GPS, despre care aceasta a susținut că ar fi fost montat de către soțul său, fără știrea și acordul acesteia. Dispozitivul a fost ridicat de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor.

În urma completării formularelor de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent, fiind dispuse măsurile legale prevăzute de Legea 217/2003, inclusiv emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 50 de ani.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și violarea vieții private, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă”, se arată într-un comunicat.