Președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin vor discuta din nou la Shenzhen în cadrul unei întâlniri bilaterale. Va fi prima lor întrevedere față-n față la mai bine de un an de la summitul din Alaska pentru a discuta soluționarea războiului din Ucraina, potrivit Bloomberg.

Trump a lăudat frecvent relațiile sale de prietenie cu Putin, în contextul în care relațiile dintre SUA și Ucraina s-au deteriorat în ultimii doi ani.

Trump a respins impunerea de noi sancțiuni Moscovei, în vreme ce Kievul a sesizat întreruperile de asistență informațională prin sateliții Starlink pentru contracararea atacurilor cu dronă ale Rusiei.

Un oficial american, care a vorbit sub anonimat pentru Associated Press, a confirmat că întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc joi. Momentul exact al desfășurării întâlnirii n-a fost încă relevat.

În cadrul întâlnirii trilaterale, Trump a spus că intenționează să discute cu Xi Jinping și Vladimir Putin despre limitarea armelor nucleare și încetarea războiului ruso-ucrainean.

„Cred că este foarte aproape de a finaliza acest lucru”, a spus președintele republican.

„Vom avea o întâlnire bună pe această temă.”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

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