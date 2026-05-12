Comisia pentru constituționalitate din Senatul României a constatat, marți, cu 6 voturi „pentru” și 3 voturi „contra”, existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României în cazul Ordonanței de Urgență 38/2026. Actul a fost adoptat de Guvernul Ilie Bolojan după demiterea acestuia. Comisia îi cere președintelui Senatului să sesiseze CCR. Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că natura penală a demersului Cabinetului Bolojan ar putea fi mai mare decât s-a estimat.

În punctul de vedere adoptat marți, senatorii din Comisia de constituționalitate au apreciat că au fost încălcate prin adoptarea OUG 38/2026:

dispozițiile art. 1 alin (4) și alin (5), art 44, art 61 alin (1), art 79 alin (1), art 110 alin (2), art 115 alin (4) și art 135 alin (1) din Constituția României.

În egală măsură, Comisia pentru constituționalitate din Senatul României „opinează că pot exista elemente care să conducă la sesizarea organelor de cercetare penală în vederea unei eventuale răspunderi juridice”.

Ar putea fi luată în calcul o răspundere juridică

Comisia pentru constituționalitate „apreciază că președintele Senatului are obligația de a sesiza, în temeiul art. 146 lit e) din Constituție, Curtea Constituțională a României”, se arată în punctul de vedere care a fost trimis Biroului Permanent.

Președintele Comisiei, senatoarea Nadia Cerva, a declarat în ședința de marți că Guvernul a refuzat să trimită comisiei de constituționalitate toate documentele legate de emiterea, avizarea și publicarea OUG-ului. Cerva a precizat că Executivul trimis „azi, la ora 10.30, doar un punct de vedere, o poveste pe scurt așa cum au considerat ei să interpreteze cronologic”.

„Dl Nini Săpunaru, reprezentantul Guvernului, a fost în ședința Biroului Permanent. Dar apoi s-a făcut că nu a înțeles și ne-a trimis două pagini cu o poveste în loc să ne trimită documentele”, a spus senatoarea.

Avocatul Poporului va sesiza CCR

Așa cum a anunțat Gândul în exclusivitate, avocatul Poporului, Renate Weber, va sesiza Curtea Constituțională a României împotriva Ordonanței de Urgență adoptate de Guvernul Ilie Bolojan.

Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) către Ministerul Economiei și Secretariatul General al Guvernului arată că oficiali din interiorul Executivului au avertizat că OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, vizând inclusiv investițiile din industria de apărare și programul SAFE, nu mai putea fi adoptată de Guvernul demis. Avertismentul a fost formulat după avizul negativ emis de Consiliul Legislativ și înainte ca actul să fie publicat în Monitorul Oficial.

Toni Neacșu: Un comportament mult mai ilegal decât știam

Într-un scurt comentariu pe contul său de socializare, avocatul Toni Neacșu avertizează că, în realitate, repunerea unui act normativ pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, ca urmare a unui aviz negativ, implică obligatoriu readoptarea sa. Acesta mai observă o posibilă natură penală a abordării Executivului condus de premierul demis.

„Analiza Comisiei pentru constituționalitate din Senat are 12 pagini. Concluzioneză ceea ce știe orice jurist: repunerea obligatorie a unui act normativ pe ordinea de zi a ședinței Guvernului ca urmare a unui aviz negativ echivalează obligatoriu cu o readoptare a acestuia.

Comisia, pe lângă necesitatea sesizării CCR cu un conflict juridic de natură constituțională, solicită și sesizarea Parchetului.

Cercetarea lor constată un comportament al Guvernului mult mai ilegal decât știam din documentele publice: în ședința din 4 mai OUG 38/2026 nu a fost nici măcar formal adoptată, așa cum a susținut public, ci ea a fost amânată pentru o ședință ulterioară, pentru a veni avizul obligatoriu al Consiliului Legislativ .

Cum se apără cabinetul Bolojan

În replică, Guvernul afirmă că nu a adoptat și nici nu a readoptat, în ședința din 8 mai, o OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, ci doar a repus actul pe ordinea de zi pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ.

Concret, în apărarea sa, Guvernul invocă art. 43 alin. (1) din HG 561/2009, coroborat cu art. 10 din Legea 24/2000. Executivul susține că repunerea pe ordinea de zi a avut doar rolul de a permite Executivului să ia act de avizul negativ al Consiliului Legislativ. Executivul insistă că nu a existat o adoptare sau readoptare a actului aprobat în 4 mai.

Formal, această explicație poate fi susținută doar parțial. Dacă în ședința din 8 mai nu s-a aprobat textul, nu s-a modificat conținutul ordonanței și nu s-a anunțat o nouă adoptare, atunci nu se poate spune, în sens strict, că Guvernul demis a adoptat o nouă OUG, potrivit stiripesurse.

Puteri restrânse pentru Cabinetul interimar

După adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul intră în regimul constituțional al interimatului. Codul administrativ prevede că, în cazul încetării mandatului, Guvernul continuă să emită doar actele necesare administrării treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.

În plus, același Cod administrativ prevede că hotărârile și ordonanțele Guvernului se semnează de prim-ministru, se contrasemnează de miniștrii de resort și se publică în Monitorul Oficial, iar nepublicarea atrage inexistența actului.

Așadar, o OUG nu produce efecte juridice doar pentru că a fost discutată sau aprobată în ședința Guvernului. Ea trebuie finalizată procedural, semnată, contrasemnată, transmisă și publicată. Dacă între adoptare și publicare intervine un aviz negativ care declanșează obligația repunerii pe agenda Guvernului, problema nu mai este una pur formală.

