Europa, îngenuncheată de ger năprasnic și furtuni cu forță de uragan: „Rămâneți acasă”

Cel puţin cinci persoane au murit în Turcia în urma unei vijelii de proporţii, în timp ce, în Regatul Unit, oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din casă decât pentru urgenţe, la fel şi în Germania. Iar Italia se confruntă cu unul dintre cele mai aprige episoade de ger din ultimii ani. Astfel, vremea rea a băgat spaima în meteorologii şi jurnaliştii din Vest.

Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie. Mai multe zboruri de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate iar la Manchester şi Londra au fost curse cu întârzieri.

„Plecaţi doar dacă este absolut necesar, altfel rămâneţi acasă. Ninge de peste trei ore şi nu dă semne că se opri curând. Mulţi cred că aceasta este o furtună record pentru Midlands, poate cea mai gravă situaţie în ce priveşte ninsorile de la furtuna din 1987″, spune Stacey Foster, corespondent local ITV News.

De asemenea, un val de aer polar a măturat Italia și zăpadă în câmpiile din nord și viscol în Apenini. Temperaturile au coborât până la –23 de grade Celsius în provincia Vicenza. Meteorologii susțin că nu a mai fost atât de frig de cel puţin 10 ani. Pe plaja din Rimini au apărut chiar schiorii.

Meteorologii germani au botezat ninsoarea drept Elli. Cantităţi uriașe zăpadă au blocat trei autostrăzi şi mai multe trasee de cale ferată.

Şi Turcia a fost lovită de o furtună severă însoţită de vânt puternic. Cinci persoane au murit. Valuri uriaşe au scufundat bărcile din portul Tuzla, iar la Istanbul mai multe avioane nu au mai putut să aterizeze din cauza vântului.

În Bulgaria, Serbia şi Croaţia a nins puternic, iar temperaturile au ajuns până la –15 grade. Este zăpada şi la Budapesta, iar la Kosovo sau Muntenegru sunt inundaţii în urma unor ploi abundente.

