Europa lucrează la un plan precis de desfășurare a TRUPELOR în Ucraina, cu sprijinul SUA. Von der Leyen: „Putin nu s-a schimbat, este un prădător”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că statele UE lucrează la un plan clar de desfășurare a trupelor în Ucraina post-conflict, cu sprijinul SUA. Ea a avertizat că în ciuda eforturilor lui Trump de a forța pacea în Ucraina, președintele rus Vladimir Putin rămâne un pericol pentru Europa.

Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea trupelor în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat Financial Times. Ea a declarat că angajamentele SUA vor susține pe deplin aceste măsuri.

„Garanțiile de securitate sunt primordiale și absolut cruciale. Avem o foaie de parcurs clară și am avut un acord la Casa Albă… iar această muncă avansează foarte bine”, a spus von der Leyen.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui turneu în statele estice ale UE apropiate de Rusia, unde șefa Comisiei Europene a discutat despre creșterea cheltuielilor naționale pentru apărare și consolidarea pregătirii militare a continentului.

Zeci de mii de militari europeni, trimiși în Ucraina

Potrivit von der Leyen, guvernele europene lucrează la un plan pentru „o desfășurare multinațională de trupe și la sprijinul americanilor”. Trupele ar putea include zeci de mii de militari europeni, sprijiniți de SUA cu sisteme de comandă, supraveghere și informații.

„Președintele Trump ne-a reasigurat că va exista o prezență americană ca parte a garanției de sprijin. Acest lucru a fost foarte clar și afirmat în mod repetat”, a adăugat ea.

Von der Leyen a avertizat că Putin „nu s-a schimbat, este un prădător” și a remarcat că, în ciuda dificultăților, europenii pot fi considerați parteneri de încredere. „Este clar că atunci când spunem ceva, facem”, a spus ea.

Planul de desfășurare ar urma să sprijine o armată ucraineană consolidată, care să formeze nucleul unei forțe de descurajare post-conflict. UE explorează, de asemenea, finanțarea sustenabilă a forțelor ucrainene, inclusiv salarii, echipamente moderne și antrenamente, chiar și după semnarea unui acord de pace.

Von der Leyen a subliniat necesitatea ca statele UE să investească în capabilități moderne, precum drone, apărare aeriană și antirachetă, precum și în domeniul spațial și cibernetic, pentru a răspunde caracterului schimbat al războiului.