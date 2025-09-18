Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”

Ștefan Popescu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că, de-a lungul istorie, în perioadele de criză, cetățenii au manifestat tendința de a se îndrepta către „regimurile autoritare”. „În fața crizei oamenii caută eficiență”, a subliniat invitatul.

„Cred că oameni caută o eficiență. În fața crizei oamenii caută eficiență. În timpul marii crizei din anii ’20-’30 au apărut regimurile autoritare. Figura lui Mussolini era văzută pozitiv pentru că era simbolul eficienței și asistăm la același model pentru că omul caută siguranță: Vede o uzură a partidelor tradiționale”, a precizat Ștefan Popescu.

Ștefan Popescu a analizat modul în care mișcarea „MAGA” și politicile americane sub administrația Trump ar putea influența o schimbare de paradigmă în Europa.

„Franța și Germania, ceea ce se va întâmpla acolo este clar că se va repercuta asupra Europei, inclusiv în ceea ce privește modelul politic. În Franța se întâmplă o radicalizare a taberelor. În SUA exista o radicalizare între republicani și democrați.

Tendințele radicale au devenit mainstream. Trumpismul este partidul republican adevărat. Este într-adevăr o schimbare fundamentală în tot Occidentul din SUA până în Europa”, a precizat Ștefan Popescu.

