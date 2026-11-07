Fenomen fără precedent în noiembrie. Vortexul polar slăbește cu câteva săptămâni mai devreme. Ce ar putea însemna pentru iarna 2026-2027

Meteorologii avertizează că o perturbare fără precedent, apărută neobișnuit de devreme la nivelul vortexului polar, ar putea crește riscul unor episoade de frig în emisfera nordică.

Perturbarea ar putea crește probabilitatea unor episoade de frig în nordul și centrul Europei, inclusiv în anumite zone din Scandinavia, Insulele Britanice, Germania și Polonia. Meteorologii monitorizează o slăbire neobișnuit de timpurie a vortexului polar, un vast sistem de circulație a aerului rece deasupra Arcticii, care ridică posibilitatea apariției unor temperaturi mai scăzute în anumite regiuni din Europa, America de Nord și Asia, în săptămânile următoare, notează Euronews.

În mod normal, vortexul polar se intensifică pe parcursul toamnei, atingând nivelul maxim în jurul lunii ianuarie, înainte de a începe să slăbească treptat spre sfârșitul iernii. Perturbările majore, care pot permite maselor de aer arctic să pătrundă mai spre sud, apar de obicei între lunile ianuarie și martie.

Anul acesta, însă, oamenii de știință au observat semne de destabilizare încă din noiembrie, o evoluție fără precedent în istoria observațiilor meteorologice moderne.

Profesorul Andrew Charlton-Perez, meteorolog la Universitatea Reading, a declarat, într-un comentariu de specialitate publicat de universitate, că oamenii de știință nu au mai observat niciodată o încălzire stratosferică bruscă atât de devreme în sezon.

Vortexul polar reprezintă o vastă zonă de presiune atmosferică scăzută și aer extrem de rece, care circulă la mare altitudine deasupra Arcticii. Atunci când acesta slăbește sau își schimbă poziția, curentul-jet se poate deforma, permițând, în anumite condiții, pătrunderea aerului arctic rece către latitudini mai joase.

Oamenii de știință analizează posibilele efecte asupra vremii din această iarnă

Efectele perturbării vortexului polar pot avea nevoie de câteva săptămâni pentru a ajunge în straturile inferioare ale atmosferei, acolo unde se formează sistemele meteorologice. Impactul final depinde de poziționarea zonelor de presiune atmosferică ridicată și scăzută.

Cercetătorii analizează și posibila influență a fenomenului El Niño puternic, aflat în dezvoltare în Oceanul Pacific. Acesta poate influența circulația atmosferică și poate contribui la perturbarea vortexului polar.

Deocamdată, meteorologii continuă să monitorizeze evoluția fenomenului. Se așteaptă ca următoarele săptămâni să ofere indicii mai clare privind posibilitatea ca această perturbare să provoace schimbări semnificative ale vremii de iarnă în emisfera nordică.