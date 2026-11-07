Prima pagină » Știri externe » Trump menține declarația că viitorul acord dintre Rusia și Ucraina va fi unul „de amploare” și va afecta întreaga Europă. Cum au reacționat liderii UE

Trump menține declarația că viitorul acord dintre Rusia și Ucraina va fi unul „de amploare” și va afecta întreaga Europă. Cum au reacționat liderii UE

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american, Donald Trump, a reafirmat, vineri seara, în cadrul unei întâlniri cu presa, că viitorul acord dintre Rusia și Ucraina va fi unul „de amploare” și va afecta întreaga Europă.

Vezi galeria foto
7 poze

Oficialul de la Casa ALbă a precizat că a avut ieri mai multe convorbiri telefonice legate de rezolvarea conflictului și intenționează să mai aibă câteva și astăzi. Trump nu a precizat, însă, cu cine a discutat. De asemenea, el a menționat că, în opinia sa, Rusia și Ucraina doresc, pentru prima dată, să rezolve cu adevărat conflictul.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

  • Da (34%, 2.656 Votes)
  • Nu (58%, 4.505 Votes)
  • Nu știu (8%, 608 Votes)

Voturi totale: 7.769

Loading ...

„Cred că, pentru prima dată, Rusia și Ucraina doresc să rezolve conflictul. Avem întâlniri. Astăzi am avut convorbiri telefonice. Mâine voi mai avea. Ei (negociatorii SUA, Rusia și Ucraina n.r.) vor avea întâlniri luni și marți, înțelegeți? Dar ei – cred că doresc să rezolve conflictul. Cred că va fi un acord foarte important. Cred că va afecta întreaga Europă. Va fi un acord foarte important. Ei bine, mă ocup constant de asta. Sunt prieten cu toți și mă ocup constant de asta. Aș vrea să văd încetarea crimelor. Și știți, luna trecută, împreună, Rusia și Ucraina, au pierdut 25.000 de oameni – în principal militari. Și asta nu ar trebui să se întâmple. Este foarte trist. 25.000 de vieți omenești”, a declarat el jurnaliștilor.

După întâlnirea pe care Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a avut-o, joi, la Washington, cu reprezentanți din Ucraina, dar și din Rusia, Donald Trump a confirmat că a purtat discuții la Casa Albă cu trimisul lui Vladimir Putin.

Într-o declarație adresată reporterilor din Biroul Oval, Trump a recunoscut conversația sa cu Kirill Dmitriev. „Nu vă pot spune despre ce am discutat”, a spus Trump. Refuzând să ofere detalii cu privire la discuția sa cu Dmitriev, Trump a indicat că un aranjament mai amplu prinde contur.

„Va fi un acord, va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina ”, a spus Trump, menționând că acesta ar putea cuprinde întreaga Europă.

Kremlinul a anunțat, vineri, că nu deține detalii despre acest acord, în timp ce reprezentanți europeni și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, au precizat, în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, că sunt împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată fără participarea lor.

„Orice acord, pentru a fi pus în aplicare, va necesita ca Uniunea Europeană să fie parte la acesta”, a insistat Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

Rprezentanți ai Moscovei și Kievului urmează să se întâlnească pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite, pentru a discuta soluționarea războiului din Ucraina.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERTServiciile Secrete americane au arestat un bărbat înarmat lângă Casa Albă: Individul le-a spus agenților că auzea voci în cap care-i spuneau să-l ucidă pe Trump. Din ce țară provenea și cum a intrat în SUA
12:45
Serviciile Secrete americane au arestat un bărbat înarmat lângă Casa Albă: Individul le-a spus agenților că auzea voci în cap care-i spuneau să-l ucidă pe Trump. Din ce țară provenea și cum a intrat în SUA
FLASH NEWSTrump a anunțat trei domenii în care ar fi dispus să colaboreze cu democrații, în urma înfrângerii suferite de Partidul Republican la alegerile din 3 noiembrie. Ce spune președintele SUA depre posibile demiteri sau plecări din echipa sa
12:03
Trump a anunțat trei domenii în care ar fi dispus să colaboreze cu democrații, în urma înfrângerii suferite de Partidul Republican la alegerile din 3 noiembrie. Ce spune președintele SUA depre posibile demiteri sau plecări din echipa sa
NEWS ALERTProteste în Paraguay: Un fost candidat la președinție, care a încercat să se alăture demonstrațiilor împotriva președintelui Santiago Peña, a fost fugărit, atacat și alungat de manifestanți
10:54
Proteste în Paraguay: Un fost candidat la președinție, care a încercat să se alăture demonstrațiilor împotriva președintelui Santiago Peña, a fost fugărit, atacat și alungat de manifestanți
DEZVĂLUIRICe scrie în mesajul de amenințare cu bombă primit de redacțiile din Europa. Autorul lui avertizează Occidentul că haosul aerian este doar începutul
10:01
Ce scrie în mesajul de amenințare cu bombă primit de redacțiile din Europa. Autorul lui avertizează Occidentul că haosul aerian este doar începutul
ANALIZA de 10Focoase nucleare în statele baltice? Letonia și Lituania cochetează cu ideea, dar obstacolele sunt semnificative. Ce prevede înțelegerea NATO-Rusia din 1997
10:00
Focoase nucleare în statele baltice? Letonia și Lituania cochetează cu ideea, dar obstacolele sunt semnificative. Ce prevede înțelegerea NATO-Rusia din 1997
NEWS ALERTPreședintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu după ce 3 milioane de persoane nu și-au mai putut retrage banii de la banca unde a fost acționar
09:36
Președintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu după ce 3 milioane de persoane nu și-au mai putut retrage banii de la banca unde a fost acționar
Mediafax
Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ULTRASECRET al Chinei
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Cancan.ro
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și...
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump dezvăluie ce sfaturi i-ar da acum: „Să nu uităm că pe vremuri a fost democrat”
Mediafax
O spioană a Chinei ar fi ajuns în patul șefului Nvidia! Scandalul a ajuns până la Donald Trump
Click
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Digi24
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am 'aprins lumina'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSPrioritatea Guvernului este un registru al consumatorilor vulnerabili. Ce spune Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță
13:26
Prioritatea Guvernului este un registru al consumatorilor vulnerabili. Ce spune Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță
ENERGIECum ar putea fi evitată o nouă oprire a reactoarelor de la Cernavodă în vara viitoare. Planul ministrului Energiei
13:18
Cum ar putea fi evitată o nouă oprire a reactoarelor de la Cernavodă în vara viitoare. Planul ministrului Energiei
SĂNĂTATEDe ce simțim nevoia să mâncăm după cină, chiar dacă suntem sătui. Cercetările arată că 1 din 3 persoane ia gustări seara
13:13
De ce simțim nevoia să mâncăm după cină, chiar dacă suntem sătui. Cercetările arată că 1 din 3 persoane ia gustări seara
INEDITOrașul din România care are cel mai ieftin vin fiert de la târgurile de Crăciun din Europa. Studiul a analizat 55 de târguri din mai multe țări
12:50
Orașul din România care are cel mai ieftin vin fiert de la târgurile de Crăciun din Europa. Studiul a analizat 55 de târguri din mai multe țări
ULTIMA ORĂUnitatea 1 a Centralei Cernavodă va ajunge la o capacitate de 100% peste 24 de ore. Ce spune premierul Luca Niculescu despre repornirea Unității 2
12:46
Unitatea 1 a Centralei Cernavodă va ajunge la o capacitate de 100% peste 24 de ore. Ce spune premierul Luca Niculescu despre repornirea Unității 2
ENERGIEOprirea centralei de la Cernavodă a costat România aproximativ un miliard de lei. Premierul cere accelerarea proiectului Bala 2
12:32
Oprirea centralei de la Cernavodă a costat România aproximativ un miliard de lei. Premierul cere accelerarea proiectului Bala 2

Cele mai noi

Trimite acest link pe