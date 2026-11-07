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Un judecător sancționat după ce l-a băgat la închisoare pe Daniel Chițoiu demisionează. De ce fusese pedepsit magistratul

Elena Popescu
Un judecător sancționat după ce l-a băgat la închisoare pe Daniel Chițoiu demisionează. De ce fusese pedepsit magistratul
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Judecătorul Costin Andrei Stancu, unul dintre cei doi magistrați sancționați joi de Consiliul Superior al Magistraturii după ce l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu, și-a anunțat demisia.

Costin Andrei Stancu și-a anunțat demisia din conducerea Curții de Apel Pitești și de la secția penală. Totodată, judecătorul a formulat o cerere de transfer la o secție civilă.

Judecătorul Costin Andrei Stancu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care și-a motivat decizia demisiei.

”Având în vedere soluția Secției pentru judecători a CSM, în această dimineață mi-am dat demisia din Colegiul de conducere al Curții de Apel Pitești și am formulat cerere de transfer de la Secția penală la Secția I civilă a Curții de Apel Pitești.

În condițiile în care toți magistrații din cauză am interpretat în același mod o dispoziție legală, iar 4 judecători din CSM au concluzionat că nu am săvârșit o abatere disciplinară, consider că nu mai pot soluționa dosare penale, întrucât mesajul venit de sus este clar: nu vă atingeți de politicieni!”, a scris judecătorul Costin Andrei Stancu.

De ce au fost sancționați cei doi judecători

Hotărârea Secției pentru judecători a CSM, pronunțată joi, privește direct decizia prin care fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu a ajuns la închisoare.

Ioan Fundătureanu a fost retrogradat de la gradul de curte de apel la cel de tribunal, iar lui Costin Andrei Stancu i s-a redus indemnizația lunară brută cu 10%, timp de un an. Ambii au fost sancționați pentru „exercitarea funcției cu rea-credință”.

În iunie 2026, Inspecția Judiciară i-a trimis pe cei doi judecători în fața CSM. Inspectorii au arătat că, folosind conduita avocaților la stabilirea pedepsei, magistrații au adăugat un criteriu care nu există în articolul 74 din Codul penal, care enumeră limitativ criteriile de individualizare a pedepselor.

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