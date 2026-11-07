Locuitorii comunei Rășinari, din Mărginimea Sibiului, sunt chemați duminică, 8 noiembrie, să decidă prin referendum dacă acceptă exploatările miniere pe teritoriul localității. Consultarea are loc pe fondul controverselor generate de proiectul unei companii românești care vrea să deschidă o carieră de magneziu în zona Valea Dobra. Investiția ar putea sa ajunga la 400 de milioane de euro. În centrul disputei se află potențialul economic al exploatării și temerile localnicilor privind protecția mediului, a resurselor de apă și a patrimoniului natural al comunei.

O exploatare minieră cu o durată estimată de cel puțin 30 de ani

Proiectul aparține companiei românești Mineral Proiect Invest SA, care deține din 2020 licența de explorare pentru zăcământul de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra. Planul de investiții prevede deschiderea unei cariere, construirea unei uzine de procesare în localitatea Săliște și amenajarea unui sistem de transport al minereului prin funicular.

Potrivit estimărilor prezentate de companie, zăcământul conține aproximativ 50 de milioane de tone de rocă, cu un conținut de circa 35% oxid de magneziu. Exploatarea ar urma să funcționeze cel puțin 30 de ani.

Magneziul este considerat o materie primă critică la nivel european. Acesta este utilizat în industria auto, în sectorul aerospațial și de apărare, dar și în producția de echipamente pentru energia regenerabilă. Investiția ar putea avea, astfel, o importanță economică dincolo de zona Sibiului.

Localnicii se tem de efectele asupra mediului

Proiectul a generat opoziție în comunitate, în special din cauza posibilelor efecte asupra mediului și a modului în care exploatarea ar putea schimba zona. Locuitorii și-au exprimat îngrijorările privind poluarea, protejarea surselor de apă și conservarea patrimoniului natural și turistic al Rășinariului.

Pentru a exprima poziția comunității, Consiliul Local a aprobat organizarea referendumului. Întrebarea de pe buletinul de vot este: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”. Alegătorii vor avea la dispoziție două variante de răspuns: „Da” și „Nu”.

Consultarea nu vizează exclusiv proiectul din Valea Dobra, ci orice exploatare minieră de pe teritoriul comunei.

Votul are caracter consultativ

Pentru validarea referendumului este necesară participarea a cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele permanente, adică aproximativ 1.290 de persoane din totalul de circa 4.300 de alegători. O a doua condiție prevede ca voturile valabil exprimate să reprezinte cel puțin 25% din numărul celor înscriși pe liste.

Rezultatul va consemna oficial poziția locuitorilor, însă referendumul are caracter consultativ. Prin urmare, votul nu poate anula automat licența minieră și nici nu înlocuiește procedurile de autorizare aflate în responsabilitatea instituțiilor competente.

Primăria a dat un răspuns negativ solicitării investitorului

Înaintea referendumului, primarul comunei, Bucur Bogdan, a anunțat că administrația locală a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul companiei. Cererea fusese depusă de Mineral Proiect Invest la 23 septembrie, iar documentul a fost semnat și ridicat de beneficiar la 30 octombrie.

Edilul a explicat că decizia are legătură cu procedura juridică aflată în desfășurare pentru organizarea referendumului local. El a invocat, totodată, responsabilitatea administrației față de comunitate și necesitatea protejării identității, patrimoniului natural și turistic al comunei.

Primăria le-a cerut locuitorilor să participe la vot și să își exprime liber opțiunea, fără presiuni. Rezultatul scrutinului va arăta cât de mult susține comunitatea o investiție cu miză economică importantă, dar care ridică întrebări privind viitorul zonei.