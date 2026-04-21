Ex-stelistul Bogdan Stancu, incident cu dinamovistul Daniel Armstrong într-un restaurant din București. „I s-a părut lui ceva”

Scene absolut uluitoare s-au petrecut într-un restaurant din București, scrie PROSPORT. Fostul stelist Bogdan Stancu ar fi fost agresat de Daniel Armstrong, jucător la Dinamo. Incidentul a fost confirmat de român, care a spus că „i s-a părut ceva” lui Armstrong.

Daniel Armstrong și Bogdan Stancu s-au încăierat într-un local din Capitală.

La un pas de bătaie

Atacantul dinamovist este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Zeljko Kopic. Citând Golazo, ProSport scrie că Daniel Armstrong a fost enervat de un gest pe care l-ar fi făcut Bogdan Stancu. Doar intervenția hotărâtă a bodyguarzilor l-a putut calma pe „vârful” dinamoviștilor.

Chiar dacă atacantul „câinilor” a negat conflictul, informația a fost confirmată de Stancu.

„Da, a existat un conflict, dar nimic serios, până la urmă. Au fost câteva vorbe spuse pe un ton mai răstit, dar atât. Eu am trecut pe lângă masa lor, dar nu l-am atins. Nu știu ce avea, poate era nervos. I s-a părut lui ceva. Până la urmă ne-am calmat, totul e fost ok. Probabil că a fost mai recalcitrant cu oamenii de pază, dar după ce am plecat eu, fiindcă, din câte am auzit, l-ar fi dat afară din locație”, a declarat Bogdan Stancu.

„Nu, nu e nimic adevărat. Nu știu despre ce vorbești, nu știu ce conflict. Chiar nu e nimic adevărat din ce ți-au spus sursele tale”, a reacționat Daniel Armstrong.

Venit în România la startul sezonului, atacantul scoțian s-a remarcat chiar într-un derby cu FCSB, scor 4-3 pentru Dinamo, în care a reușit un hattrick.

Retras din activitate acum 4 ani, Bogdan Stancu a jucat pentru formația patronată de Gigi Becali între 2008 și 2011. El s-a transferat la Galatasaray Istanbul, iar Becali a încasat 5 milioane de euro în schimbul său.

