Prima pagină » Actualitate » Ex-stelistul Bogdan Stancu, incident cu dinamovistul Daniel Armstrong într-un restaurant din București. „I s-a părut lui ceva”

Ex-stelistul Bogdan Stancu, incident cu dinamovistul Daniel Armstrong într-un restaurant / Sursa FOTO: Sport Pictures

Scene absolut uluitoare s-au petrecut într-un restaurant din București, scrie PROSPORT. Fostul stelist Bogdan Stancu ar fi fost agresat de Daniel Armstrong, jucător la Dinamo. Incidentul a fost confirmat de român, care a spus că „i s-a părut ceva” lui Armstrong.

Daniel Armstrong și Bogdan Stancu s-au încăierat într-un local din Capitală.

La un pas de bătaie

Atacantul dinamovist este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Zeljko Kopic. Citând Golazo, ProSport scrie că Daniel Armstrong a fost enervat de un gest pe care l-ar fi făcut Bogdan Stancu. Doar intervenția hotărâtă a bodyguarzilor l-a putut calma pe „vârful” dinamoviștilor.

Chiar dacă atacantul „câinilor” a negat conflictul, informația a fost confirmată de Stancu.

„Da, a existat un conflict, dar nimic serios, până la urmă. Au fost câteva vorbe spuse pe un ton mai răstit, dar atât. Eu am trecut pe lângă masa lor, dar nu l-am atins. Nu știu ce avea, poate era nervos. I s-a părut lui ceva. Până la urmă ne-am calmat, totul e fost ok. Probabil că a fost mai recalcitrant cu oamenii de pază, dar după ce am plecat eu, fiindcă, din câte am auzit, l-ar fi dat afară din locație”, a declarat Bogdan Stancu.

„Nu, nu e nimic adevărat. Nu știu despre ce vorbești, nu știu ce conflict. Chiar nu e nimic adevărat din ce ți-au spus sursele tale”, a reacționat Daniel Armstrong.

Venit în România la startul sezonului, atacantul scoțian s-a remarcat chiar într-un derby cu FCSB, scor 4-3 pentru Dinamo, în care a reușit un hattrick.

Retras din activitate acum 4 ani, Bogdan Stancu a jucat pentru formația patronată de Gigi Becali între 2008 și 2011. El s-a transferat la Galatasaray Istanbul, iar Becali a încasat 5 milioane de euro în schimbul său.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dănciulescu a confirmat unde pleacă Mirel Rădoi: „100%!”. Antrenorul FCSB a primit o ofertă de milioane

Filipe Coelho, îngrijorat înaintea semifinalei de Cupă cu Dinamo: „Nici nu știu ce jucători voi folosi sau voi avea la dispoziție”

Recomandarea video

Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal simte cu dinții?
UTILE Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
11:47
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
CONTROVERSĂ Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”
11:37
Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”
FLASH NEWS Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
11:31
Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
11:00
Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
VIDEO Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR
10:57
Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR
Gândul de Vreme Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul
10:49
Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe