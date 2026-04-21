Prima pagină » Actualitate » Dănciulescu a confirmat unde pleacă Mirel Rădoi: „100%!”. Antrenorul FCSB a primit o ofertă de milioane

La scurt timp după încheierea partidei de la Constanța, dintre Farul și FCSB, Ionel Dănciulescu a confirmat unde va pleca Mirel Rădoi. „100%!”, dă ca sigură informația sa fostul mare atacant. PROSPORT scrie că antrenorul FCSB are pe masă o ofertă de milioane.

Rădoi nu a vrut să discute în conferința de presă despre despărțirea de FCSB.

„Va pleca mâine”

Chiar dacă se știe că a primit o propunere să preia gruparea Gaziantep, tehnicianul oltean a evitat să confirme plecarea în Turcia.

În schimb, a vorbit despre acest subiect Dănciulescu. Ex-dinamovistul a dezvăluit la Digi Sport oferta făcută lui Mirel Rădoi de bașkanii turci.

„Am primit o informație cum că Mirel Rădoi ar pleca mâine (n.r. – marți, 21 aprilie), 100%! Acum, nu știu dacă este 100% reală. Da, o am de la cineva cu legături cu lumea fotbalului din Turcia. Nu divulg sursa! Așa cred, că până la urmă va pleca mâine. La interviu, la un moment dat l-au întrebat ce va face și a spus mai întăi să ajungă la București. Mă gândesc că, dacă ar fi fost convins că va rămâne la FCSB, ar fi spus-o”, a declarat Dănciulescu.

În conferința de după partida cu Farul, Rădoi a fost întrebat despre viitorul său la FCSB. Iată ce răspuns a dat:

„Nu știu, sunt aici, sunt antrenor la FCSB. Ce va fi de mâine, să ajungem cu bine la București. Dacă aceste lucruri trebuie discutate, le discut cu clubul, nu public. Dacă încercați să mă trageți de limbă, chiar dacă nu am bacalureat și unii mă consideră mai prostuț, pot ocoli un răspuns. Clubul va afla prima oară dacă iau o decizie. S-a discutat doar despre partidă”.

Gaziantepspor îl așteaptă pe Mirel Rădoi cu un salariu de 100.000 de euro pe lună plus bonusuri de până la 400.000 de euro, notează ProSport.

