Filipe Coelho e îngrijorat înaintea semifinalei din Cupă cu Dinamo: „Nici nu știu ce jucători voi folosi sau voi avea la dispoziție”

Filipe Coelho, antrenorul echipei oltene, a analizat jocul cu Rapid și a vorbit despre programul formației sale sau noul transfer, portarul Joao Goncalves.

Craiova a urcat în clasament lângă U Cluj după ce a învins Rapid iar, acum trupa din Bănie se pregătește de meciul cu Dinamo din Cupă.

Dinamo – Universitatea Craiova are loc joi, ora 20:30, în semifinalele Cupei.

„Un meci dificil, așa cum ne-am așteptat, dar cred că am controlat bine prima repriză. Am avut ocazii pentru a marca, am început a doua repriză cu golul lui Assad și am mai avut câteva ocazii de a marca împotriva unui adversar puternic. Pe finalul partidei a trebuit să suferim puțin în joc, dar face parte din meci și sunt fericit de prestația jucătorilor. Această victorie este esențială pentru suporteri. Au fost senzaționali cum ne-au susținut, au fost al 12-lea jucător pe teren, așa că le mulțumesc din toată inima mea. Toate punctele sunt importante, mai sunt 15 în joc și trebuie să ne luptăm pentru a le obține. A fost extraordinar ce s-a întâmplat, emoționant, dar știu că suporterii ne iubesc și minimul pe care îl putem oferi este să ne luptăm pentru fiecare punct.

Perioada dintre meciuri, din punctul meu de vedere, este foarte mică. Deja am jucat 51 de meciuri până acum, așa că în acest moment jucăm practic din 4 în 4 zile și, să fiu sincer, nici nu știu ce jucători voi folosi sau voi avea disponibili joi cu Dinamo”, a declarat Filipe Coelho, la Digi Sport.

Cred că trebuie să vorbim despre meci, dar nu eu l-am adus pe portar, clubul l-a adus. Eu lucrez cu ce am la dispoziție, dar am încercat să mai aducem un portar pentru că Silviu Lung a mai avut probleme medicale. Mai aveam un portar de 17 ani, dar asta a fost decizia. Vom vedea cum este Popescu, echipa medicală va face verificări să vedem pentru semifinala Cupei, pentru că acum nu știu cine poate și cine nu”, a spus antrenorul despre transferul lui Joao Goncalves și situația portarilor din lotul echipei sale.

