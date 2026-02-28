Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”

La mai bine de o lună de la accidentul teribil din Chiajna, unde un autoturism a fost spulberat și târât 500 de metri de un tren, povestea supraviețuirii șoferului capătă accente dramatice. Singurul întreținător al unei familii cu doi copii luptă acum pentru o șansă la o viață normală, însă costurile unei proteze sunt uriașe.

Pe 21 ianuarie, o fracțiune de secundă și o viteză neadaptată au transformat Strada Tineretului din Chiajna într-un decor desprins dintr-un film de groază.

Zainea Ghițan, un tânăr de 28 de ani, a pierdut controlul volanului, mașina s-a răsturnat și a aterizat direct pe șinele de cale ferată. După doar 20 de secunde, un tren a lovit din plin autoturismul și l-a târât pe șofer sub locomotivă pe o distanță de jumătate de kilometru.

„E un miracol că trăiește. La cum a fost băgat sub tren, cum a ajuns la spital și cât de mult a durat descarcerarea. La spital m-au pus să semnez să-i taie piciorul pentru că altfel risca să moară. Piciorul era făcut bucățele, sfărâmat cu totul. Chiar și cu amputarea, medicii nu ne-au garantat că va ieși viu din operație,” a declarat aceasta.

După o săptămână critică petrecută la ATI, Zainea Ghițan a fost transferat într-un salon, unde a trecut printr-o infecție la picior.

„Prima săptămână a stat la ATI, după l-au dus într-un salon și de atunci a rămas acolo. A făcut o infecție la picior și i-au pus un aparat de drenaj ca să nu riscăm să i se mai taie din nou din picior. Acum arată binișor, doar încă nu s-a vindecat complet, nici firele nu i le-au scos. Sperăm să nu facă iar o infecție, să o luăm de la capăt.”

O familie rămasă fără niciun venit

Drama este dublată de situația financiară precară a familiei. Tânărul era singurul care muncea și o întreținea pe soția sa, alături de cei doi copii mici. În prezent, femeia depinde de ajutorul prietenilor și al rudelor pentru a-și putea vizita soțul la spital și pentru a avea grijă de copii.

„Eu nu muncesc, am doi copii acasă pe care îi las ba la prieteni, ba la mama lui. Doar el muncea, eu nu. El era întreținătorul familiei. Dacă aveam de unde, nu se ajungea aici.”

Cea mai mare provocare este acum achiziționarea unei proteze. Din cauza gravității leziunilor, piciorul a fost amputat foarte de sus, ceea ce face ca proteza să fie complexă și costisitoare.

„Are nevoie de proteză, el nu mai are nimic din picior, doar o palmă. Teoretic, nu are de ce să se prindă proteza, deci va trebui una complexă, motiv pentru care va fi foarte scumpă. O astfel de proteză, după cum ni s-a spus, poate ajunge la 80-90.000 de euro.”

Donațiile se pot face aici.

