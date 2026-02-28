Prima pagină » Actualitate » Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”

Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”

Bianca Dogaru
28 feb. 2026, 05:00, Actualitate
Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”

La mai bine de o lună de la accidentul teribil din Chiajna, unde un autoturism a fost spulberat și târât 500 de metri de un tren, povestea supraviețuirii șoferului capătă accente dramatice. Singurul întreținător al unei familii cu doi copii luptă acum pentru o șansă la o viață normală, însă costurile unei proteze sunt uriașe.

Pe 21 ianuarie, o fracțiune de secundă și o viteză neadaptată au transformat Strada Tineretului din Chiajna într-un decor desprins dintr-un film de groază.

Zainea Ghițan, un tânăr de 28 de ani, a pierdut controlul volanului, mașina s-a răsturnat și a aterizat direct pe șinele de cale ferată. După doar 20 de secunde, un tren a lovit din plin autoturismul și l-a târât pe șofer sub locomotivă pe o distanță de jumătate de kilometru.

Echipajele de descarcerare au lucrat mai bine de două ore pentru a-l extrage pe tânăr din mormanul de fiare, în timp ce scurgerile de combustibil amenințau cu o explozie în orice moment. Deși mașina a fost distrusă complet, șoferul a fost scos în viață și transportat de urgență la Spitalul Universitar din București.

Mărturia soției: „Era sfărâmat cu totul”

Contactată în exclusivitate de Gândul, soția victimei descrie momentele de coșmar prin care a trecut imediat după tragicul eveniment, când prognosticul medicilor era rezervat.

„E un miracol că trăiește. La cum a fost băgat sub tren, cum a ajuns la spital și cât de mult a durat descarcerarea. La spital m-au pus să semnez să-i taie piciorul pentru că altfel risca să moară. Piciorul era făcut bucățele, sfărâmat cu totul. Chiar și cu amputarea, medicii nu ne-au garantat că va ieși viu din operație,” a declarat aceasta.

După o săptămână critică petrecută la ATI, Zainea Ghițan a fost transferat într-un salon, unde a trecut printr-o infecție la picior.

„Prima săptămână a stat la ATI, după l-au dus într-un salon și de atunci a rămas acolo. A făcut o infecție la picior și i-au pus un aparat de drenaj ca să nu riscăm să i se mai taie din nou din picior. Acum arată binișor, doar încă nu s-a vindecat complet, nici firele nu i le-au scos. Sperăm să nu facă iar o infecție, să o luăm de la capăt.” 

O familie rămasă fără niciun venit

Drama este dublată de situația financiară precară a familiei. Tânărul era singurul care muncea și o întreținea pe soția sa, alături de cei doi copii mici. În prezent, femeia depinde de ajutorul prietenilor și al rudelor pentru a-și putea vizita soțul la spital și pentru a avea grijă de copii.

„Eu nu muncesc, am doi copii acasă pe care îi las ba la prieteni, ba la mama lui. Doar el muncea, eu nu. El era întreținătorul familiei. Dacă aveam de unde, nu se ajungea aici.”

Cea mai mare provocare este acum achiziționarea unei proteze. Din cauza gravității leziunilor, piciorul a fost amputat foarte de sus, ceea ce face ca proteza să fie complexă și costisitoare.

„Are nevoie de proteză, el nu mai are nimic din picior, doar o palmă. Teoretic, nu are de ce să se prindă proteza, deci va trebui una complexă, motiv pentru care va fi foarte scumpă. O astfel de proteză, după cum ni s-a spus, poate ajunge la 80-90.000 de euro.”

Donațiile se pot face aici.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Războiul a adus prima spargere a ordinii mondiale prin intervenția militară specială a Rusiei”
07:30
Ion Cristoiu: „Războiul a adus prima spargere a ordinii mondiale prin intervenția militară specială a Rusiei”
ACTUALITATE 28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București
07:15
28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război”
07:00
Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie
06:33
Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie
EXCLUSIV Adevărul despre POS-urile de la Mega Image care au camere video. Noile dispozitive de plată au apărut în mai multe magazine din București. Explicațiile oferite de retailer, în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Adevărul despre POS-urile de la Mega Image care au camere video. Noile dispozitive de plată au apărut în mai multe magazine din București. Explicațiile oferite de retailer, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Ucraina nu era pregătită pentru o invazie pe scară largă, a recunoscut comandantul Gărzii Naționale
VIDEO EXCLUSIV Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
07:00
Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
CONTROVERSĂ „Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
06:30
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
CONTROVERSĂ Bolojan a trecut linia roșie, FMI pândește după colț. Ce efecte a avut intervenția temutului Fond în timpul recesiunii din epoca Boc – Băsescu
06:00
Bolojan a trecut linia roșie, FMI pândește după colț. Ce efecte a avut intervenția temutului Fond în timpul recesiunii din epoca Boc – Băsescu
CONTROVERSĂ Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării
05:30
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării
EXTERNE Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul a fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții
23:12
Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul a fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții
EXTERNE Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze”
22:49
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze”

Cele mai noi

Trimite acest link pe