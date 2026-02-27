Donald Trump a anunţat, de asemenea, că nu a luat o ”decizie finală” cu privire la eventuale atacuri americane în Iran. Președintele SUA a făcut aceste declaraţii unor jurnalişti înainte să plece de la Casa Albă către Texas, scrie Reuters.

Întrebat despre o eventuală recurgere la forţa militară împotriva Iranului, el a dat asigurări că ”nu o doreşte”, însă a ameninţat că ”uneori este necesar”.

”Iranul nu poate avea arma nucleară”

”Iranul nu poate avea arma nucleară”, a subliniat el, din nou, în faţa junaliştilor. El a dat asigurări că vrea să ”încheie un acord cu Iranul”.

Donald Trump face aceste declaraţii la o zi după o a treia rundă de negocieri indirecte, la Geneva, mediate de Oman, între Iran şi Statele Unite, considerate o ultimă şansă de evitare a unui război, după cea mai importantă desfăşurare militară americană în Orientul Mijlociu de mai multe decenii.

El a trimis în Orientul Mijlociu două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, care urmează să sosească în largul Israelului, după ce a plecat joi din Creta, în Grecia.

Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a cerut angajaţilor guvernamentali ”neesenţiali” să părăsească Israelul, din cauza unor ”riscuri la adresa securităţii lor”, ”cât timp zboruri comerciale sunt încă disponibile”.

Recomandarea autorului: Atacul SUA în Iran este iminent. Confirmarea, Marea Britanie își închide ambasada din Teheran