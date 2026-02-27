Prima pagină » Actualitate » Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul a fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții

27 feb. 2026, 23:12, Actualitate
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Donald Trump a făcut din nou un anunț ambuguu vineri că ”nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP. În acest timp în Orientul Mijlociu este desfășurată o forță impresionantă aeriană și navală. Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, este așteptat în Marea Arabiei după ce joi a părăsit Creta. Iar ambasadele occidentale și a Chinei din Teheran își închid porțile. Întrebat despre o eventuală recurgere la forţa militară împotriva Iranului, el a dat asigurări că ”nu o doreşte”, însă a recunoscut că ”uneori este necesar”.

”Nu sunt mlţumit faţă de faptul că (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat unor jurnalişti preşedintele american. Negocierile între Statele Unite şi Iran continuă ”azi (vineri)”, a anunţat el.

Donald Trump a anunţat, de asemenea, că nu a luat o ”decizie finală” cu privire la eventuale atacuri americane în Iran. Președintele SUA a făcut aceste declaraţii unor jurnalişti înainte să plece de la Casa Albă către Texas, scrie Reuters.

Întrebat despre o eventuală recurgere la forţa militară împotriva Iranului, el a dat asigurări că ”nu o doreşte”, însă a ameninţat că ”uneori este necesar”.

”Iranul nu poate avea arma nucleară”

”Iranul nu poate avea arma nucleară”, a subliniat el, din nou, în faţa junaliştilor. El a dat asigurări că vrea să ”încheie un acord cu Iranul”.

Donald Trump face aceste declaraţii la o zi după o a treia rundă de negocieri indirecte, la Geneva, mediate de Oman, între Iran şi Statele Unite, considerate o ultimă şansă de evitare a unui război, după cea mai importantă desfăşurare militară americană în Orientul Mijlociu de mai multe decenii.

El a trimis în Orientul Mijlociu două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, care urmează să sosească în largul Israelului, după ce a plecat joi din Creta, în Grecia.

Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a cerut angajaţilor guvernamentali ”neesenţiali” să părăsească Israelul, din cauza unor ”riscuri la adresa securităţii lor”, ”cât timp zboruri comerciale sunt încă disponibile”.

