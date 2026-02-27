Prima pagină » Știri externe » Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze”

Rene Pârșan
27 feb. 2026, 22:49, Știri externe
C,linton în baia lui Epstein

Fostul preşedinte democrat american Bill Clinton a dat asigurări vineri că nu a ”avut nicio idee despre infracţiunile” penale sexuale comise de către fostul său prieten Jeffery Esptein, în faţa membrilor unei Comisii de anchetă parlamentară, care-l audiază cu privire la legăturilor pe care le-a avut în trecut cu finanţistul, relatează AFP.

”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău”, a declarat fostul şef de stat democrat într-o declaraţie preliminară, publicată pe X. ”Chiar şi privind în urmă n-am văut nimic care să mă alerteze”, a subliniat el, reafirmând că s-a distanţat de Jeffrey Epstein cu peste zece ani înainte de moartea acestuia în închisoare, în 2019.

27 de călătorii cu avionului lui Epstein

James Comer, preşedintele Comisiei majoritar republicane care-l interoghează pe Bill Clinton, a declarat înaintea audierii că are ”multe întrebări” să-i pună fostului preşedinte, care a călătorit ”de cel putin 27 de ori” la bordul avionului privat al lui Jeffrey Epstein, care s-a dus ”de 17 ori” la Casa Albă în timpul mandatului său.

Democraţii au clamat, la rândul lor, să fie audiat și Donald Trump.

”Să fim cinstiţi, ne adresăm azi preşedintelui greşit”, a declarat alt membru al Comisiei, Suhas Subramanyam. ”Preşedintele Trump este cel care ne blochează ancheta. Preşedintele Trump este cel care vrea să muşamalizeze acest scandal”, a acuzat el.

La fel ca în cazul actualului preşedinte republican, şi el tot în vârstă de 79 de ani, numele lui Bill Clinton, care a fost preşedinte din 1993 şi până în 2001, apare de multe ori în dosar, fără să-i fi fost imputată vreodată vreo faptă reprobabilă.

În imagini făcute publice recent de către justiţie, el apare participând împreună cu Jeffrey Epstein la evenimente mondene, dar şi în cadre private, uneori alături de femei a căror faţă a fost cenzurată înainte de publicare.

Într-una dintre imagini el apare într-o cadă de hidromasaj.

Bill Clinton a dat deja asigurări, în mai multe rânduri, că nu ştia nimic despre infracţiunile finanţistului, care a pledat vinovat, în 2008, de solicitare de prostituţie de minoră şi a ispăşit o pedeapsă de 18 luni de închisoare.

În anul morţii în închisoare a lui Jeffrey Epstein, în 2019, fostul preşedinte declara că nu a mai vorbit cu el de peste zece ani. Această linie de apărare a fost amintită joi de către soţia sa, Hillary Clinton, în faţa aceleiaşi comisii.

Potrivit lui Hillary Clinton, ”marea manjoritate a persoanelor care a avut contacte cu el, înainte să-şi recunoască vinovăţia, în 2008 (…), nu ştia ce făcea”.

La fel ca soţia sa, fostul şef de stat este audiat într-o sală municipală din orăşelul Chappaqua, la nord de New York, în care cuplul deţine o casă.

”FAPTE FOARTE GRAVE”

Hillary Clinton, candidată în cursa pentru președenția USA, a repetat joi că nu s-a întâlnit niciodată cu Jeffrey Epstein şi a fost combativă în faţa membrilor comisiei majoritar republicane.

”Dacă această comisie ar vrea serios să afle adevărul despre infracţiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein (…), ea i-ar cere în mod direct preşedintelui nostru actual să se explice sub jurământ cu privire la zecile de mii de ori în care apare în dosar”, a tunat ea.

Clinton vs Trump în cazul Epstein

Democraţii cer să-l audieze pe Donald Trump în baza unor dezvăluiri de presă.

Potrivit acestor dezvăluiri, Departamentul Justiţiei a împiedicat recent publicarea unor documente în care apar acuzaţii ale unei femei care spune că a fost agresată sexual pe când era minoră de către Jeffrey Epstein şi de către Donald Trump.

”Acestea sunt documente care-l acuză pe preşedintele Statelor Unite de fapte foarte grave de violenţă sexuală”, a insistat alesul din California Robert Garcia.

Mărturia soţilor Clinton încheie luni de bătălie cu şeful republican al Comisiei de anchetă, James Comer. Bill şi Hillary Clinton, convocaţi iniţial în octombrie, au refuzat să se prezinte.

Cuplul, ameninţat de Comisie cu proceduri privind obstrucţionaea Congrsului, a acceptat până la urmă, la sfârşitul lui ianuarie, să fie audiat. Amândoi au cerut – în zadar – audieri publice, spunând că vor să evite o instrumentalizare a declaraţiilor lor de către republicani.

Audierile nu sunt publice, însă înregistrările lor urmează să fie dezvăluite la finalul acestora.

După publicarea la 30 ianuarie a unei noi salve de documente, mai mulţi lideri şi personalităţi din întreaga lume au fost pătaţidin cauza legăturilor lor cu Jeffrey Epstein, provocând anchete penale, arestări şi demisii, în principal în Europa.

