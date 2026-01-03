Prima pagină » Actualitate » Gândul a aflat care ar fi cauza incredibilă a deraierii trenului de metrou din noaptea de Revelion, de pe Magistrala 4. Mecanicii au fost suspendați pe perioada anchetei

03 ian. 2026, 05:30, Actualitate
Surse Metrorex au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul care este cauza probabilă a deraierii trenului de metrou IVA din noaptea de Revelion. Vechi de aproximativ 40 de ani, trenul care a sărit de pe șine ar fi avut o problemă la roți. Incidentul s-a petrecut la trecerea peste un macaz, care, potrivit surselor Gândul, era nou.

Incidentul de pe Magistrala 4, din noaptea de Revelion, când un tren IVA a deraiat, ar fi avut loc din cauza stării proaste a roților care au atacat primele macazul.

„Se pare că roțile au o problemă cu bandajul, cu acele coame care agață șinele. Se pare că acele coame erau tocite, nestrunjite, și din această cauză trenul a scăpat de pe șine”, au precizat surse Metrorex pentru Gândul.

Anchetă la metrou, mecanici suspendați

Ancheta este în desfășurare, iar până la finalizarea ei, mecanicii implicați în acest incident sunt suspendați, mai spun sursele Gândul.

De asemenea, pe Magistrala 4 au fost introduse două garnituri Bombardier, pe perioadă nedeterminată.

Un tren de metrou a deraiat, miercuri noapte, în stația Laminorului de pe Magistrala 4.

Este vorba de un tren vechi, IVA.

Incidentul a avut loc la ieșirea din stația Laminorului, când trenul nu avea mai mult de 20 de kilometri la oră. Pe acea porțiune există o curbă, chiar la ieșirea din stație.

Legendarele trenuri de metrou IVA, care și-au făcut treaba la vremea lor, au ajuns un coșmar pentru Metrorex: poluează, se strică des și consumă mult

Legendarele garnituri de metrou IVA parcurg sute de kilometri pe zi, pe Magistrala 4, potrivit unui document obținut de Gândul. În medie, un tren IVA atinge 350 de kilometri în aproximativ 18 ore. Asta în peste 50 de ture, de la Gara de Nord la Străulești.

Vechi de peste 40 de ani, garniturile fabricate la Arad sunt însă foarte poluante și consumă foarte multe resurse în comparație cu trenurile CAF sau Bombardier.

Excelente la vremea lor, trenurile IVA (Întreprinderea de Vagoane Arad) au ajuns acum un adevărat coșmar pentru mecanicii Metrorex.

Cele mai noi