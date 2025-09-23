Doi criminali chinezi deosebit de periculoși, care în 1995 și-au fiert doi conaționali într-un apartament din Capitală, au refuzat să mai plece din România după ce au fost eliberați din penitenciar. Unul dintre ei mai avea la activ un omor comis pe teritoriul Cehiei.

Chinezii Li Zong Chang și prietenul său Zhao Tun Gao au comis, în 1995, un omor care, la vremea respectivă, a îngrozit o întreagă Românie. Cei doi au mers la locuința din București a doi conaționali, soț și soție, despre care știau că au în casă suma de 5.000 de dolari.

Filmul crimelor

După ce i-au sugrumat, i-au tăiat în bucăți mici și i-au fiert în mai multe oale pe care le-au găsit în bucătărie. Apoi au aruncat trupurile ciopârțite în toaletă și s-au așezat la masă, dar nu înainte să pună mustața bărbatului ucis în solniță, pe post de ornament. Înainte să plece, Chang și Gao au băut câte un pahar cu suc.

Autoritățile au fost alertate de către vecinii care încercaseră să desfunde instalația de apă, iar criminalii au fost reperați în trafic și imobilizați după ce au comis un accident rutier.

În urma anchetei, s-a constatat că Li Zong Chang era căutat pentru crimă și de autoritățile din Cehia.

Escortați de polițiști până în China

Cei doi chinezi au fost acuzați de omor deosebit de grav și condamnați la câte 20 de ani de închisoare. Totodată, magistrații hotărâseră ca aceștia să fie expulzați imediat după ispășirea pedepselor. Eliberați în cursul anului 2016, foștii deținuți ar fi anunțat că intenționează să rămână în țara noastră, mai ales că învățaseră limba și își făcuseră prieteni în lunga perioadă petrecută în detenție.

Ca urmare, aceștia au atacat în instanță decizia de expulzare și ar fi fost cazați, sub pază, într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că cei doi bărbați considerați deosebit de periculoși au fost urcați în avion și escortați de polițiștii români până în China, cu luni bune înainte ca instanțele să se pronunțe dacă pot rămâne în România.

