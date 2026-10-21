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EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dinamo dă piept cu Șumudică, antrenorul pe care șefii galeriei l-au ofertat în trecut

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dinamo dă piept cu Șumudică, antrenorul pe care șefii galeriei l-au ofertat în trecut
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Cătălin Mureșanu îl are invitat pe Cătălin Alexandru, realizator și cofondator Radio Dinamo.

Discutăm despre meciul care urmează pentru echipa lui Nuno Campos, partida din Gruia, contra CFR-ului lui Marius Șumudică.

Descifrăm secretele victoriei cu FC Botoșani și dezvăluim mișcarea pe piața transferurilor pe care „câinii” o pregătesc.

Începând cu 16:45 aflați cele mai noi informații legate de șantierul noului stadion Dinamo.

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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