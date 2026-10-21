Ministrul Muncii, Florin Manole, cere demiterea lui Dantes Bratu, șeful Inspecției Muncii care e acuzat că ar fi primit șpăgi la portbagaj

Noul ministru al Muncii, Florin Manole, a anunțat că i-a propus premierului schimbarea din funcție a șefului Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, în urma scandalului în care inspectorul a fost implicat, fiind acuzat că ar fi primit mai multe bunuri direct la portbagaj.

„I-am propus premierului schimbarea de urgență a domnului Dantes Nicolae Bratu din funcția de inspector general de stat, în urma informațiilor apărute în spațiul public în luna septembrie. Atunci, presa a publicat imagini și relatări despre predarea unor pachete și bunuri în portbagajul autoturismului de serviciu. În consecință, DNA a deschis o anchetă penală.

Inspecția Muncii are o misiune prea importantă pentru a fi afectată de această situație. Vreau o Inspecție a Muncii care să își facă treaba, în care oamenii să aibă încredere și care să aplice legea corect, fără excepții”, a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Ședință cu șefii ITM la București și pachete aduse la portbagaj

Dantes Nicolae Bratu, cunoscut ca cel mai longeviv conducător al Inspecției Muncii, eliberat din funcție în repetate rânduri și reinstalat de premierul demis Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie, a fost surprins de reporterii Mediaflux după o ședință cu șefii ITM din țară, când mai mulți adjuncți au venit, pe rând, la mașina sa de serviciu și au lăsat pachete în portbagaj.

Potrivit Mediaflux, pe 10 septembrie, Dantes Bratu a convocat la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Capitală o întâlnire de lucru cu inspectorii-șefi și adjuncții acestora din toată țara. La eveniment au participat și Constantin Bujor, șeful ITM București, dar și secretarul de stat din Ministerul Muncii, Derzsi Ákos.