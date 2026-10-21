Revolut, probleme majore după o pană Google Cloud. Ce se întâmplă cu plățile, transferurile și banii clienților

Revolut a început să își restabilească serviciile după o pană majoră a infrastructurii Google Cloud, care a afectat marți utilizatori din România, Marea Britanie și alte țări.

Plățile cu cardul, transferurile bancare și retragerile de numerar s-au numărat printre operațiunile perturbate. Compania a dat asigurări că banii și datele clienților au rămas în siguranță. Miercuri dimineață, pagina oficială Revolut pentru România indica faptul că toate sistemele erau din nou funcționale.

O defecțiune a infrastructurii Google Cloud a provocat probleme serioase pentru utilizatorii Revolut, care s-au confruntat cu dificultăți la accesarea aplicației și la efectuarea operațiunilor bancare. Incidentul a afectat mai multe țări, inclusiv România, unde banca digitală are peste cinci milioane de clienți persoane fizice.

Potrivit Mediafax, Revolut a început marți seară să restabilească treptat serviciile, însă numeroase funcționalități continuau să prezinte probleme la momentul respectiv.

Doar șase dintre cele 27 de servicii Revolut funcționau marți seară

La ora 20:00, ora României, numai șase dintre cele 27 de servicii afișate pe pagina britanică a Revolut erau indicate ca funcționale. Printre serviciile care reveniseră la normal se numărau asistența prin chat și transferurile interne.

În schimb, utilizatorii întâmpinau în continuare dificultăți la efectuarea plăților cu cardul, transferurilor bancare și retragerilor de numerar de la bancomate. Problemele afectau și schimburile valutare, precum și tranzacționarea acțiunilor. În România, unii clienți au raportat că nu puteau accesa aplicația sau efectua operațiuni bancare, în timp ce alții întâmpinau dificultăți la autentificare.

În contextul problemelor tehnice, Revolut a transmis un mesaj prin care a încercat să îi liniștească pe utilizatorii îngrijorați de siguranța fondurilor.

”Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis compania.

Astfel, potrivit reprezentanților Revolut, incidentul a afectat disponibilitatea serviciilor, fără să compromită fondurile sau informațiile personale ale utilizatorilor.

Problemele au fost provocate de o întrerupere a serviciilor Google Cloud în regiunea europe-west2, care deservește Londra. Defecțiunea a afectat mai multe companii financiare și platforme online.