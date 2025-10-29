EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător! „Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu discută despre meciul „frățesc” dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Disecăm tot ce s-a întâmplat acolo și comentăm declarațiile „instigatoare” ale lui Florin Talpan.

Vedem și care a fost mesajul afișat în tribune ce poate candida la premiul de „mesajul anului” în tribunele și peluzele din România

Venim cu informații despre situația accidentaților de la Dinamo și aflăm de ce și-a pus Zeljko Kopic mâinile în cap atunci când a fost întrebat despre un jucător!

