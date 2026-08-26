Deputatul PSD Florin Manole, ministru al Muncii în Guvernul Bolojan până la data de 25 aprilie 2026, afirmă pentru Gândul că liderii PNL sunt de acord cu proiectul legii salarizării, însă că acesta este criticat de minstrul interimar al Educației, Mihai Dimian, independentul susținut de PNL pentru preluarea conducerii Ministerului la începutul lunii martie, după demisia lui Daniel David. Referitor la modificările aduse în conținutul legii, Manole spune că au fost luate măsuri pentru „mici tăieri” la nivelul personalului medical.

Tot astăzi, 26 august 2026, cele mai importante sindicate din învățământ au criticat forma actuală a proiectului de lege, pe motiv că prevederile referitoare la angajații din sistemul educațional dau dovadă de „desconsiderație”.

„Considerăm profund problematic faptul că un Guvern demis, lipsit de legitimitatea politică deplină pentru asumarea unor decizii cu efecte majore pe termen lung, continuă să promoveze şi să negocieze o reformă structurală a salarizării”, au transmis reprezentanții sindicatelor din educație.

Legea salarizării, în aer. Liderii coaliției nu au fost de acord cu niciuna dintre formele proiectului / Grindeanu: „Sunt termeni imposibil de îndeplinit”

La începutul săptămânii, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a confirmat că este „aproape imposibil” ca legea să mai fie adoptată până la termenul inițial fixat pe 31 august, pentru că întâlnirile cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni nu au dus către nicio concluzie.

„Încă nu este un punct de vedere comun între ministere. Întâlnirea tehnică de la Cotroceni nu s-a încheiat cu o concluzie, nu pot să vă spun că avem o formă a acestei legi. România are nevoie de o lege a salarizării, care să fie dezbătută, discutată, care să așeze pe bază de echitate totul. Marea problemă a ținut de acest lucru. Mi se pare foarte greu, spre imposibil, ca acum să venim cu o formă a legii care să ducă la aprobarea legii. Sunt termeni imposibil de îndeplinit. Nu avem nici o formă a acestei legi”, a declarat Sorin Grindeanu.