Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad a decis, pe 26 august 2026, ca șapte persoane să fie arestate preventiv, iar o femeie să fie plasată în arest la domiciliu, într-un dosar anchetat de DIICOT. Anchetatorii au destructurat o grupare suspectată de trafic de droguri și de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Potrivit anchetei, membrii rețelei ar fi folosit chiar și un copil de doar 10 ani ca să livreze drogurile către clienți.

Copil de 10 ani transformat în intermediar pentru stupefiante

Procurorii DIICOT Arad au reținut inițial 10 persoane: nouă bărbați și o femeie. Doi dintre suspecți sunt acuzați și că dețineau droguri pentru consum propriu.

Membrii grupării ar fi cumpărat, păstrat și vândut droguri precum canabis și substanțe de mare risc, cunoscute sub denumirea de „cristal”. O doză ar fi fost vândută cu prețuri cuprinse între 100 și 1.400 de lei. Unul dintre cele mai grave aspecte ale anchetei este că un bărbat recidivist și o femeie din aceeași familie ar fi folosit un copil de doar 10 ani pentru a distribui canabis clienților.

Zeci de probe ridicate în urma celor 14 percheziții domiciliare

Pentru probarea întregii activități infracționale, forțele de ordine au desfășurat 14 percheziții domiciliare în cursul zilei de 25 august 2026. Oamenii legii au găsit și au confiscat cantități importante de canabis și alfa-Etilaminopentiofenonă, grindere, cântare electronice de precizie, obiecte care purtau urme de substanțe interzise, sume de bani în lei și alte mijloace materiale de probă.

Toate aceste elemente au completat drogurile de risc, de mare risc și substanțele psihoactive pe care anchetatorii le-au indisponibilizat anterior pe parcursul urmăririi penale.

Șapte persoane trimise după gratii pentru 30 de zile

În urma probatoriului administrat, procurorii DIICOT au sesizat instanța cu propunere de arestare preventivă. Tribunalul Arad a admis cererea și a decis emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele a șapte dintre inculpați, în timp ce pentru femeia implicată a fost stabilită măsura arestului la domiciliu pentru aceeași perioadă.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, alături de brigăzile specializate din Timișoara și Oradea, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Arad și jandarmii Inspectoratului Județean de Jandarmi Arad.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.