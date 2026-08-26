Procurorii DNA și polițiștii Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara fac percheziții la Spitalul Municipal Timișoara. Unitatea se află în subordinea primarului și președintelui USR Dominic Fritz. În centrul anchetei se află traseul subiectelor unui concurs de angajare organizat în aprilie.

Procurorii și polițiștii au descins în mai multe birouri ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, într-un dosar care vizează posibila fraudare a unui concurs organizat în luna aprilie 2026. DNA anchetează posibile infracțiuni ce vizează folosirea unor informații nedestinate publicității și fapte de abuz în serviciu.

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Suspiciuni de fraudă la un concurs de angajare

Ancheta DNA vizează modul în care s-a desfășurat un concurs organizat în aprilie 2026 pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant S la Bloc Operator I al Spitalului Municipal Timișoara. Potrivit unor surse juridice, o persoană neautorizată ar fi primit acces la informații legate de concurs, pe care le-ar fi folosit pentru a obține cel mai mare punctaj. Ulterior, candidatul ar fi fost încadrat pe postul scos la concurs.

Presa locală relatează că printre persoanele vizate s-ar afla managerul unității sanitare și asistenta-șefă de la Blocul Operator, ale căror locuințe au fost percheziționate.

Ce verifică procurorii DNA

În dosar sunt efectuate cercetări pentru folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, precum și pentru abuz în serviciu.

Procurorii încearcă să stabilească cine a avut acces la subiecte, în ce condiții au fost acestea consultate înaintea examenului și dacă informațiile confidențiale au influențat rezultatul procedurii de angajare. Spitalul Municipal Timișoara se află în administrarea Primăriei Timișoara.