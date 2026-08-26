Slovacia va consolida protecția spațiului aerian de pe flancul estic al NATO. Guvernul de la Bratislava a aprobat, miercuri, desfășurarea a până la 101 membri ai Forțelor Armate Slovace, care urmează să opereze în principal în Polonia și România, relatează presa locală.

Guvernul slovac a aprobat desfășurarea militarilor

Miercuri, guvernul a aprobat o propunere a Ministerului Apărării care prevede trimiterea a maximum 101 membri ai Forțelor Armate ale Republicii Slovace. Misiunea nu se va limita la desfășurarea militarilor. Slovacia va trimite și echipamentul necesar pentru monitorizarea spațiului aerian și securizarea unităților.

Potrivit raportului de prezentare al ministrului Apărării al Republicii Slovace, scopul desfășurării este:

de a consolida capacitățile NATO în monitorizarea spațiului aerian al statelor membre NATO;

de a oferi avertizări timpurii;

de a crea o imagine comună a situației aeriene;

de a sprijini apărarea integrată aeriană și antirachetă a NATO pe flancul estic.

Potrivit documentului, militarii slovaci vor opera în principal în Polonia și România și vor participa la măsuri menite să crească vigilența și să contribuie la protejarea spațiului aerian al țărilor membre NATO.

Slovacia invocă descurajarea și interoperabilitatea forțelor

Ministerul Apărării de la Bratislava a declarat că „desfășurarea membrilor Forțelor Armate Slovace reprezintă o contribuție la descurajare și, în același timp, sporește și verifică interoperabilitatea și disponibilitatea Forțelor Armate Slovace de a opera într-un mediu multinațional și contribuie la îndeplinirea angajamentelor aliate.”