EXCLUSIV FCSB, azi de la 23:00, după duelul decisiv cu Aberdeen din Europa League! Analizăm partida cu Alexandru Stan și Ștefan Ciuculescu

28 aug. 2025, 16:01, Actualitate
„Exclusiv FCSB” debutează astăzi, pe site-ul ProSport, dar și pe rețelele sociale ale site-ului de sport. Noua emisiune va fi moderată de jurnalistul Alin Grigore și va fi difuzată săptămânal, iar prima ediție este live imediat după FCSB – Aberdeen din play-off-ul de Europa League.

După „Exclusiv Dinamo” și „Exclusiv Rapid”, ProSport vă aduce, începând de astăzi, și „Exclusiv FCSB”, un show dedicat fanilor celei mai iubite echipe din România. Invitații din prima ediție sunt Alexandru Stan și Ștefan Ciuculescu, ambii foști jucători la FCSB în perioade diferite.

Noul format de emisiune debutează într-un moment critic, dar și decisiv pentru FCSB. Roș-albaștrii au remizat în Scoția, 2-2 cu Aberdeen, iar în această seară au nevoie de victorie pentru calificarea în grupa principală din Europa League.

Dacă nu vor fi prelungiri, vom fi în direct, de la ora 2300, pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Comentariile voastre sunt foarte importante, iar cele mai interesante vor fi citite pe parcursul emisiunii și analizate cu invitații noștri.

Totodată, la finalul meciului dintre FCSB și Aberdeen, la „Exclusiv FCSB” va fi făcută analiza partidei, dar vom afla direct de la reporterii noștri aflați la fața locului ce nu s-a văzut la TV din jocul decisiv de pe Arena Națională.

În plus, veți afla culise din club și informații pe care le veți auzi în premieră doar la „Exclusiv FCSB”.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, că veți avea ce vedea!

