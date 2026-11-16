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„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitatul lui Andi Amironoaiei

„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitatul lui Andi Amironoaiei
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„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 16 noiembrie, de la ora 16:45, cu o nouă ediție.

Andi Amironoaiei îl va avea ca invitat pe Cristian Șoaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, publicate pe propria pagină de Facebook.

Principalul subiect al emisiunii va fi modul în care Rapid pregătește reluarea campionatului, după pauza competițională dedicată echipelor naționale, care dispută ultimele partide din actuala ediție a UEFA Nations League.

Giuleștenii au avut la dispoziție această perioadă pentru pregătire și pentru menținerea ritmului de joc, inclusiv printr-un meci amical disputat împotriva celor de la FC Argeș.

Superliga se reia în weekendul 20-23 noiembrie, iar Rapid va reveni în competiție pe 23 noiembrie, în deplasare, împotriva celor de la Sepsi OSK.

Cum arată Rapid înaintea reluării campionatului, ce a câștigat echipa în această perioadă de pregătire și care sunt așteptările pentru următoarele etape vor fi câteva dintre temele dezbătute în ediția de astăzi.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărită astăzi, de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

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